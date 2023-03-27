Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. За ратификацию проголосовали 96 процентов участвовавших в голосовании парламентариев.

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Об этом сообщила телекомпания Финляндии Yle. Таким образом, страна на шаг приблизилась к полноправному членству в Альянсе.

Мате Кочиш, лидер парламентской фракции ведущей партии Венгрии "Фидес", на прошлой неделе предположил, что голосование будет в основном формальностью. У коалиции партии "Фидес" и христианских демократов уверенное большинство в парламенте Венгрии. Руководство коалиции долгое время уверяло, что выступает за членство Финляндии.

По информации Yle, на этой неделе турецкий парламент также может ратифицировать членство Финляндии в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, как и Турция.

Национальное собрание Венгрии несколько раз переносило голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Финляндия готова вступить в НАТО, не дожидаясь, пока Турция одобрит такое решение для Швеции. Однако, по словам министра обороны Финляндии Микко Саволы, он хотел бы, чтобы обе скандинавские страны стали членом Альянса.

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