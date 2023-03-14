Венгрия снова перенесла голосование за ратификацию заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО – СМИ

Национальное собрание Венгрии решило в очередной раз перенести голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Как говорит обновленный график парламента, заседание переносят еще на неделю.

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Об этом сообщил венгерский новостной портал Telex, ссылаясь на письмо вице-премьер-министра Жолта Семьена, которое получили оппозиционные фракции перед заседанием комитета палаты в четверг.

В документе говорится, что снова отложить парламентскую сессию хотят правящая партия "Фидес" и христианские демократы.

Согласно графику работы, принятому в конце февраля, весенняя сессия продлится с 20 марта, но венгерское правительство хочет, чтобы в следующий раз парламент собрался только после 27 марта.

На сегодняшний день только Турция и Венгрия из всех стран-членов НАТО не ратифицировали заявки двух стран. Финляндия и Швеция объявили о намерении присоединиться к Североатлантическому Альянсу после российского вторжения в Украину.

В начале марта правящая партия Венгрии "Фидес" заявляла, что поддержит ратификацию. Дебаты по этому вопросу должны были начаться 1 марта.

Для принятия новых членов НАТО необходимо единодушие среди всех 30 стран-участниц блока.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что парламент ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале 2023 года. Этот вопрос должен был войти в повестку дня первой парламентской сессии этого года.

В начале марта планировалось, что парламент может проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО 20 числа после многих отложений и полугодовой задержки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Пока этого не сделали только две страны – Венгрия и Турция.

Финляндия готова вступить в НАТО, не дожидаясь, пока Турция одобрит такое решение для Швеции. Однако, по словам министра обороны Финляндии Микко Саволы, он хотел бы, чтобы обе скандинавские страны стали членом Альянса.

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