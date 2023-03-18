Венгрия ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, как и Турция

Парламент Венгрии 27 марта проведет голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО. Как и Турция, Венгрия будет утверждать вступление Финляндии отдельно от Швеции.

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Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter. Решение о вступлении Швеции в НАТО парламент примет позже.

"Голосование в парламенте состоится 27 марта", – заявил он.

Руководитель фракции Фидес в венгерском парламенте Мате Кочиш подтвердил, что его фракция приняла решение рассмотреть отдельно вопросы ратификации протоколов Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.

"От имени группы Фидес хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно за", – написал парламентарий.

Он добавил, что решение о вступлении Швеции в НАТО парламент примет позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция и Финляндия вскоре могут стать членами НАТО. Страны выполнили все условия Турции.

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