Парламент Молдовы принял решение о государственном языке: теперь румынский. Фото

Депутаты парламента Молдовы большинством голосов приняли во втором чтении законопроект, согласно которому термин "молдавский язык" во всех документах заменят на "румынский язык". "За" проголосовали 58 парламентариев.

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"Поздравляю. Это голосование немного запоздало", – заявил глава парламента Игорь Гросу под аплодисменты присутствующих. В то же время депутаты от оппозиции устроили протест с плакатами во время голосования, сообщает NewsMaker.

В начале заседания Блок коммунистов и социалистов Молдовы потребовали исключить из повестки дня законопроект о румынском языке, но предложение не набрало необходимого количества голосов.

Инициатором закона является правящая партия "Действие и Солидарность" (PAS).

Как известно, молдавский язык – это одно из двух названий румынского языка в Молдове и один из пяти его основных разговорных вариантов. И Молдова, и Румыния используют один литературный язык и алфавит, основанный на латинице.

В школах Молдовы изучают "румынский язык". Внедренная СССР "молдавская кириллица" на базе российского алфавита используется только в оккупированном Россией Приднестровье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 марта парламент Молдовы в первом чтении принял законопроект о замене названия "молдавский язык" на "румынский язык". Оппозиционные депутаты пришли на заседание с транспарантами, некоторые даже перешли к рукоприкладству.

– 12 марта в Кишиневе прошли массовые протесты, 54 человека были задержаны. Демонстранты требовали оплаты зимних счетов за коммунальные услуги, а также отставки президента Майи Санду и досрочных выборов. Власти страны считают, что за беспорядками стоят спецслужбы РФ.