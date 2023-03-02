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В Молдове решили заменить название "молдавский язык" на румынский как национальный: оппозиция устроила скандал. Видео

Екатерина Белоброва
Мир
1 минута
1,5 т.
В Молдове решили заменить название 'молдавский язык' на румынский как национальный: оппозиция устроила скандал. Видео

Молдовский парламент в первом чтении принял законопроект о замене во всех официальных документах названия "молдавский язык" названием "румынский язык". Это вызвало шуточную реакцию оппозиционных сил, которые пришли на заседание с транспарантами. 

Видео дня

Лозунги, с которыми противники румынского языка требовали отменить голосование, содержали в себе такие тезисы: "Молдова, молдаване, молдавский" и "Не издевайтесь над Конституцией". Об этом сообщили кишиневские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Некоторые депутаты от оппозиции, не сумев донести свою позицию на словах, перешли к рукоприкладству.

В Молдове решили заменить название ''молдавский язык'' на румынский как национальный: оппозиция устроила скандал. Видео

Отметим, что  Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, предполагала, что  государственный язык в  Молдове румынский. Однако Конституция страны в статье 13 определяет "молдавский язык" как национальный язык государства. Статья была введена в 1994 году пророссийской Аграрной и Социалистической партиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинского СНБО,  Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове государственный переворот. Она уже отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

Антиправительственные митинги по стране наполнены россиянами, которых сгоняют туда за деньги. Некоторые из "патриотов, ратующих за будущее Молдовы", даже не скрывают того факта, что наняты Москвой. 

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