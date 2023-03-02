В Молдове решили заменить название ''молдавский язык'' на румынский как национальный: оппозиция устроила скандал. Видео

Молдовский парламент в первом чтении принял законопроект о замене во всех официальных документах названия "молдавский язык" названием "румынский язык". Это вызвало шуточную реакцию оппозиционных сил, которые пришли на заседание с транспарантами.

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Лозунги, с которыми противники румынского языка требовали отменить голосование, содержали в себе такие тезисы: "Молдова, молдаване, молдавский" и "Не издевайтесь над Конституцией". Об этом сообщили кишиневские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Некоторые депутаты от оппозиции, не сумев донести свою позицию на словах, перешли к рукоприкладству.

Отметим, что Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, предполагала, что государственный язык в Молдове румынский. Однако Конституция страны в статье 13 определяет "молдавский язык" как национальный язык государства. Статья была введена в 1994 году пророссийской Аграрной и Социалистической партиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинского СНБО, Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове государственный переворот. Она уже отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

Антиправительственные митинги по стране наполнены россиянами, которых сгоняют туда за деньги. Некоторые из "патриотов, ратующих за будущее Молдовы", даже не скрывают того факта, что наняты Москвой.