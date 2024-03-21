Папа Римский сделал новое заявление о войне: призвал к переговорам, однако 'белый флаг' не упомянул

Папа Римский Франциск сделал очередное заявление о войне РФ против Украины – он призвал к началу мирных переговоров. Однако в этот раз понтифик не упоминал "белый флаг".

Слова Папы 20 марта процитировал официальный новостной портал Святого Престола Ватикана Vatican News. "Это был последний призыв Папы Франциска покончить с войнами, охватившими мир", – отметили там.

Франциск подчеркнул, что нужно приложить все усилия для начала переговоров о прекращении войны.

"Давайте никогда не будем забывать, что война – это всегда поражение. Нельзя продолжать войну", – сказал он в своей речи на следующий день после праздника святого Иосифа и пригласил всех помолиться об этом намерении.

Следует отметить, что в заявлении Папы Римского речь шла не только о войне в Украине, но и о конфликте Палестины и Израиля. Он упомянул народы, которые "так сильно страдают от ужаса войны".

Напомним, ранее Папа Франциск призвал к переговорам в войне России в Украине. Он не сказал, какая именно, но отметил, что одна из сторон должна выявить "мужество поднять белый флаг". После скандала в Ватикане объяснили, что понтифик подразумевал не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

На слова понтифика отреагировали многие лидеры мира. Президент Владимир Зеленский посоветовал Папе не заниматься виртуальным посредничеством между жертвой и убийцей. В России тем временем выдали, что Владимир Путин также неоднократно высказывался за переговоры, и попытались обвинить в отказе от них Украину.

МИД Украины вызвал представителя Ватикана из-за заявления Папы Римского о "белом флаге".

Как сообщал OBOZ.UA, после этого скандала Папа Римский сказал, что для того, чтобы победить безумие войны, которое всегда приводит к поражению, погибает слишком много молодых людей. Он призвал молиться за пострадавшее от конфликтов население.

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