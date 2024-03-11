В Кремле отреагировали на слова Папы Римского о 'белом флаге' и попытались обвинить Киев

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на слова Папы Римского, который заявил, что Украине нужно перейти к переговорам со страной-агрессором Россией. Песков выдал, что главарь Кремля Владимир Путин также неоднократно высказывался в пользу переговоров.

В то же время он в очередной раз попытался обвинить Украину в нежелании вести переговоры с РФ. Об этом Песков заявил в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

Спикер диктатора РФ заявил, что Папа Римский фактически повторил риторику Кремля о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной. Также он добавил, что аналогичного мнения придерживается Путин, который призывал "решать проблемы" за столом переговоров.

"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, которую он говорил, вполне можно понять. Он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности к открытости решать наши проблемы путем переговоров", – сказал спикер диктатора РФ.

В то же время Песков по традиции обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией. Более того, он пожаловался, что Запад хочет стратегического поражения РФ.

"И высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе, и нашей, в последнее время наталкивается на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима. Они не допускают возможности ведения переговоров, в том числе, черпая для себя поддержку в заверениях многих европейских стран и дальше делать все, чтобы обречь Россию на неминуемое стратегическое поражение", – заявил Песков.

Напомним, Папа Римский призвал к переговорам в войне России в Украине и отметил, что одна из сторон должна выявить "мужество поднять белое знамя", хотя и не указал, какая именно. Впервые в контексте войны в Украине понтифик использовал слово "поражение".

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предостерег Папу Римского от повторения исторических ошибок и напомнил, что флаг нашего государства – сине-желтый, и никаких других оно не будет поднимать.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что до вторжения России в Украину у нас было много белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. Это очень красноречиво говорит о том, кто должен остановиться, чтобы закончилась война. Таким образом, глава государства ответил на призыв Папы Римского Франциска к переговорам между Россией и Украиной.

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