Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

Во вторник, 6 февраля, Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) не поддержала законопроект о предоставлении помощи Израилю, который не предусматривал выделение средств на помощь Украине. С таким предложением ранее выступили республиканцы.

Законопроект предусматривал предоставление Израилю 17,6 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters. "Голосование состоялось 250 голосами против 180 голосов", – говорится в статье.

Там отметили, что голосование проходило по ускоренной процедуре, требовавшей большинства в две трети голосов для принятия проекта закона. В основном конгрессмены голосовали по партийному признаку (республиканцы – за, демократы – против), хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

"Демократы заявили, что хотят проголосовать вместо этого более широкий пакет, который также будет предусматривать помощь Украине, международным гуманитарное финансирование и новые деньги для безопасности границы", – пишет Reuters.

Противники этого законопроекта отмечали, что он является политической уловкой республиканцев, чтобы отвлечь внимание от их оппозиции к компромиссному законопроекту Сената на 118 миллиардов долларов.

Напомним, что в Белом доме выступили против голосования о поддержке Израиля без помощи Украине. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан назвал этот шаг республиканцев "уловкой".

А президент Джо Байден пригрозил ветировать проект закона о поддержке Израиля без помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сенат США представил компромиссный вариант соглашения по дополнительному финансированию, предусматривающий помощь Украине, Израилю, а также выделение средств на укрепление южной границы. Голосовать за этот законопроект сенаторы должны были в среду, 7 февраля.

– Экс-президент США Дональд Трамп призвал американских сенаторов не голосовать за законопроект о миграционной реформе, предусматривающий также оказание помощи Украине и Израилю. Он резко раскритиковал компромиссное соглашение, назвав его "ужасным".

– Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что соглашение о границе и деньгах для Украины не будет вынесено на голосование в Сенате именно из-за Трампа.

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