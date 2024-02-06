Законопроект о помощи Израилю без Украины: Байден пригрозил наложить вето

Администрация президента США Джо Байдена уже не в первый раз предупредила о намерении наложить вето на проект закона о поддержке Израиля без помощи Украины. Палата представителей собирается голосовать за него в ближайшие дни.

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Позицию Белого дома изложило 5 февраля его административно-бюджетное управление, передает Reuters. Издание добавило, как на это отреагировал спикер нижней палаты американского Конгресса, республиканец Майк Джонсон.

"Администрация решительно выступает против принятия Палатой представителей законопроекта HR 7217... Если президент получит [документ на подпись], он будет его ветировать", – говорится в сообщении.

Там отметили, что администрация Байдена посвятила несколько месяцев работе с двухпартийной группой сенаторов, чтобы наконец достигнуть соглашения о национальной безопасности США. В Белом доме отметили важность документа, который не только защитит границу собственной страны, но и предоставит обещанную поддержку Украине, Израилю и гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов по всему миру.

"Администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отвергнуть этот политический ход и вместо этого как можно быстрее направить на стол президента двухпартийный закон о дополнительных средствах на случай чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности", – заявили в ведомстве.

Со своей стороны спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал намерение Байдена ветировать законопроект "актом измены".

"Угрожая наложить вето на помощь Израилю и нашим вооруженным силам, президент бросает нашего союзника во время наибольшей потребности", – высказался республиканец.

Напомним, что на днях американский Сенат представил компромиссный вариант соглашения о помощи Украине, Израилю и укреплении южной границы. На поддержку Украины в нем предусмотрено $60 миллиардов, Израиля – $14,1 миллиарда. Предполагается, что законопроект могут проголосовать уже 7 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова призвала не искать "зрады" в действиях США по помощи Киеву. По ее словам, для Вашингтона это сложный процесс в избирательный год, но он двигается в правильном направлении.

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