"Не будьте тупыми": Трамп призвал не голосовать за компромиссное соглашение с деньгами для Украины

Экс-президент США Дональд Трамп призвал американских сенаторов не голосовать за законопроект по миграционной реформе, предусматривающий также выделение помощи Украине и Израилю. Он резко раскритиковал компромиссное соглашение, назвав его "ужасным".

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Как заявил республиканец, за этот проект проголосует "только дурак – или радикальный левый демократ". Об этом вероятный кандидат на американских президентских выборах-2024 написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужно немедленно "закрыть границу".

"Этот законопроект является прекрасным подарком для демократов и предсмертным желанием для Республиканской партии... Не будьте тупыми!!! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции", – написал политик.

Напомним: Сенат США может проголосовать за законопроект безопасности границ Америки, который также предусматривает выделение Украине помощи, 7 февраля. Об этом заявила посол нашего государства в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

На помощь Украине в нем предусмотрено 60 миллиардов долларов, а Израилю – 14,1 миллиарда

Как писал OBOZ.UA:

– По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, на этой неделе Конгресс проголосует за помощь Израилю отдельно, без финансирования Украины.

– В The Atlantic заявили, что Украина из-за такого "несерьезного и глупого" союзника, как США, может лишиться возможности продолжить борьбу с полномасштабным российским вторжением.

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