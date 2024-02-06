Соглашение о границах и деньгах для Украины не будет вынесено на голосование в Сенате из-за Трампа, – Байден

Дональд Трамп делает все, чтобы помешать принятию двухпартийного соглашения о помощи Украине, Израилю и укреплению южной границы. Его на самом деле не беспокоит ни судьба своей страны, ни судьба государства, воюющего, чтобы сдержать агрессию кремлевского диктатора Владимира Путина. Единственное, что интересует Трампа – это его рейтинги.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции 7 февраля. Он обвинил Трампа в срыве соглашения о границе и помощи для Украины.

По словам Байдена, если законопроект по поддержке Украины не будет принят, то это будет только играть на руку Путину.

"Поддержка этого законопроекта – это противодействие Путину. Если мы не остановим его сейчас, то он не остановится на Украине и угрозы для США и союзников возрастут. Если не поддержать этот законопроект, это значит покинуть страдающих людей", – заявил американский президент.

При этом Байден указал, что двухпартийное соглашение не будет вынесено на рассмотрение Сената по вине Трампа.

"Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения. Потому что его не беспокоит, поможет ли это стране, его это не интересует. Он предпочитает использовать этот вопрос как оружие, а не решать его". моими сведениями, за последние 24 часа он не сделал ничего, кроме как обратился к республиканцам в Палате Представителей и Сенате, угрожая им и пытаясь запугать, чтобы они проголосовали против этого предложения. Похоже, они уступают. Честно говоря, они обязаны перед американским народом проявить мужество и сделать то, что будет правильным", – подытожил Байден.

Напомним, что на днях американский Сенат представил компромиссный вариант соглашения о помощи Украине, Израилю и укреплению южной границы. В поддержку Украины в нем предусмотрено $60 миллиардов, Израиля – $14,1 миллиарда. Предполагалось, что законопроект могли проголосовать 7 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Конгрессе США ведутся споры, из-за которых задерживается одобрение пакета помощи Украине. Глава демократического кокуса Палаты представителей Пит Агилар заявил, что республиканцы отказываются от двухпартийного соглашения, которое усилит охрану границы, поддержит Израиль и поможет Украине.

Накануне в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и, в конце концов, решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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