'Это уловка': у Байдена объяснили, почему не подпишут законопроект о помощи Израилю без поддержки Украины

Республиканцы в Палате представителей инициировали законопроект о помощи Израилю без учета потребностей Украины. Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден не подпишет его, если он попадет на его стол.

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Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC News. Он назвал этот шаг республиканцев "уловкой".

Напомним, что спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, ссылаясь на "опасные обстоятельства, в которых находится Израиль", объявил о подготовке отдельного законопроекта о предоставлении помощи этой стране без учета поддержки Украины. Он намерен поставить документ на голосование на этой неделе.

Отвечая на вопрос, подпишет ли президент такой законопроект, если документ ляжет на его стол, советник Байдена назвал такой шаг республиканцев "уловкой".

"Мы считаем это уловкой и убеждены, что со стороны Палаты представителей он не является серьезным усилием, направленным на решение проблем национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", – сказал Салливан.

Как сообщал OBOZ.UA, обнародованный в субботу законопроект об Израиле является последним признаком того, что республиканцы в Палате представителей готовы отложить принятие мер по оказанию помощи Украине на неопределенный срок из-за споров о миграционной политике США.

В целом, законопроект направлен на удовлетворение потребностей США в военном финансировании для наращивания операций на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующего военного вторжения Израиля в контролируемый ХАМАС сектор Газа.

Как известно, республиканцы требовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе с Мексикой. Из-за споров относительно необходимых мер в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования Украины на 61 млрд долларов.

Тем временем в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины в конечном итоге будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

В частности, замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за оказание помощи Украине. По ее мнению, президент Байден сможет убедить законодателей.