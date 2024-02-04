В Белом доме выступили против голосования о поддержке Израиля без помощи Украине: официальное заявление

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена не поддержали голосование о помощи Израилю без выделения средств для Украины, которое состоится на следующей неделе. Там обвинили республиканцев в Палате представителей в цинизме.

Видео дня

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер относительно последнего республиканского законопроекта, опубликованном на сайте Белого дома. Она подчеркнула, что администрация Байдена в течение нескольких месяцев работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности.

Оно должна обеспечить безопасность южной границы США, а также поддержку Украины и Израиля. В то время, когда политики приблизились к принятию окончательного текста, республиканцы в Палате представителей решили предложить "свой последний циничный политический маневр". Речь идет об их законопроекте об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи без помощи Украине.

"Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой. Мы решительно выступаем против этой выходки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины, большинство из которых женщины и дети, которую поддержали израильтяне, открыв путь подъезда", – заявила Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что республиканцы Палаты представителей должны работать двухпартийно над этими неотложными вопросами национальной безопасности, как это делают администрация и Сенат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал, что вопрос о защите границы с Мексикой и связанного с ним пакета помощи Украине, вероятно, разделят. Причина – беспокойство по поводу реформирования пограничной политики.

– Впоследствии стало известно, что на следующей неделе Палата представителей США проголосует за помощь Израилю без помощи Украины. Спикер Майк Джонсон заявил, что этот шаг необходим, чтобы быстро оказать помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС в секторе Газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!