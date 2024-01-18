Пакистан нанес удары по территории Ирана: что известно и по каким объектам целили

В ночь на 18 января Пакистан нанес авиационные удары по Ирану – несколько ракет попали в деревню на территории провинции Систан и Белуджистан. В результате погибли по меньшей мере семь человек – четверо детей и три женщины.

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Иранские чиновники утверждают, что жертвы – не иранцы. А пакистанское министерство иностранных дел объяснило, что обстрел стал ответом на нападение "антипакистанских групп боевиков".

"Сегодня утром Пакистан совершил серию высокоскоординированных и нацеленных точных военных ударов по очагам террористов в провинции Систан и Белуджистан в Иране. Во время разведывательной операции под кодовым названием "Марг Бар Сармачар" был уничтожен ряд террористов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти атаки являются проявлением "решительности Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз". Кроме этого, в МИД заявили, что страна уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана, но единственной целью ударов было "гарантирование собственной безопасности и национальных интересов, которые являются важнейшими и не могут быть поставлены под угрозу".

По данным ведомства, 16 января Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по двум штабам группировки "Джейш аль-Адль", выступающей против Ирана. Это было в юго-западной провинции Белуджистан, и тогда погибли двое детей.

Иранское государственное информационное агентство Tasnim со своей стороны утверждает, что атака была нацелена на район в пакистанской провинции, "где размещалась одна из крупнейших штаб-квартир "Джейш аль-Адль". Оба штаба, как пишет издание, были уничтожены.

"Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") – это суннитская боевая группировка. Тегеран считает его террористической организацией. В декабре именно она взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в Систан и Белуджистани, когда погибли по меньшей мере 11 полицейских.

Исламабад отозвал своего посла из Ирана в знак протеста против удара и заявил, что "сохраняет за собой право ответить" на "незаконную атаку" Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 сентября в пакистанской провинции Белуджистан террорист-смертник подорвал себя возле мечети, где сотни людей собрались для празднования дня рождения пророка Магомета. В результате теракта погибли более полусотни человек, еще десятки получили ранения.

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