Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана: что происходит

Во вторник, 16 января, на следующий день после атаки на Ирак, Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Пакистану. Целью были два штаба группировки "Джейш аль-Адль", выступающей против Тегерана.

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Об атаке сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim. Отмечается, что оба штаба были уничтожены.

Атака была нацелена на регион, известный как Кух-Сабз (зеленая гора) в провинции Белуджистан, где якобы находится один из самых больших центров боевиков Джейш аль-Адль.

"Два ключевых опорных пункта террористической группировки Джейш аль-Зульм в Пакистане были уничтожены ударами высокоточных ракет и беспилотников", – говорится в сообщении.

Другие подробности атаки не приведены, как и не опубликовано никаких фото или видео.

Сунитская боевая группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которую в Иране называют Джейш аль-Зульм, Тегеран считает террористической организацией.

В середине декабря группировка взяла штурмом полицейский участок в городе Раск на юго-востоке Ирана, в результате чего были убиты 11 иранских полицейских. Это нападение стало одним из самых смертоносных за последние годы в регионе вблизи границы Ирана с Афганистаном и Пакистаном.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 15 января, Иран атаковал территорию Ирака. Атаки баллистическими ракетами и дронами-камикадзе пришлись на американскую авиабазу Харир, международный аэропорт Эрбиль и консульство США. Взрывы раздались примерно в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля в регионе Курдистана, в районе консульства США, а также жилых домов гражданских жителей. Известно о двух погибших и пятерых раненых мирных жителях.

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