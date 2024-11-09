'Ожидаем худший сценарий': в Пентагоне обеспокоены намерениями Трампа использовать войска внутри США

Должностные лица Пентагона проводят неофициальные дискуссии, обсуждая реагирование на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании действующих войск внутри страны для охраны правопорядка. В министерстве обороны США рассматривают разные варианты.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники в Минобороны. По словам издания, чиновники обдумывают разные сценарии, готовясь к "капитальному ремонту Пентагона".

Трамп заявил, что готов использовать войска для охраны правопорядка внутри страны и массовых депортаций, и отметил, что хочет набрать в правительство лояльных ему людей и провести чистки из-за коррупции в структуре национальной безопасности США.

"Мы все готовимся и планируем самый плохой сценарий, но реальность такова, что мы еще не знаем, как все будет происходить", – рассказал неназванный представитель Пентагона.

CNN уточняет, что победа Трампа на выборах также вызвала в Пентагоне вопрос о том, что произойдет, если президент отдаст незаконный приказ, особенно если его люди в Министерстве обороны не примут ответные меры.

"По закону военные обязаны не подчиняться незаконным приказам. Но вопрос в том, что произойдет потом – увидим ли мы отставку высшего военного руководства? Будут ли они считать это предательством своего народа", – говорит другой представитель Пентагона.

Издание отмечает, что пока непонятно, кого новый президент изберет руководителем Пентагона, хотя чиновники считают, что Трамп и его команда попытаются избежать "враждебных" отношений, которые у него были с военными во время его предыдущей каденции.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы Дональда Трампа на президентских выборах многие американцы задумались о переезде в другую страну. Они чувствуют угрозу демократии и боятся потерять свободу.

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