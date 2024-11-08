Люди боятся потерять свободу: после победы Трампа американцы массово ищут возможность переезда из страны

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах многие американцы задумались о переезде в другую страну. Запросы в поисковике на эту тему выросли на много сотен процентов.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные Google. Также издание приводит данные юристов, занимающихся вопросами эмиграции.

Так, через 24 часа после закрытия избирательных участков на восточном побережье США количество поисковых запросов у Google "переехать в Канаду" возросло на 1270%.

Подобные запросы о переезде в Новую Зеландию подскочили почти на 2000%, а о переезде в Австралию – на 820%. Среди других популярных направлений – Ирландия и Соединенное Королевство.

По словам представителя Google, поздно вечером 6 ноября на восточном побережье США поисковые запросы об эмиграции достигли самого высокого уровня по всем трем странам.

Издание также отмечает, что 7 ноября на сайте иммиграционной службы Новой Зеландии было зарегистрировано около 25 000 новых пользователей из США, тогда как год назад количество регистраций составляло 1 500.

Рост обращений фиксируют и юристы, занимающиеся вопросами эмиграции. По словам представителя старейшей иммиграционной юридической фирмы Канады Green and Spiegel Эвана Грина, каждые полчаса поступает новый электронный запрос.

Издание отмечает, что подобный всплеск интереса к эмиграции был отмечен и после победы Трампа в 2016 году.

Однако на этот раз переизбрание республиканца произошло после особо противоречивой кампании, в ходе которой, согласно экзит-полам Edison Research, почти три четверти американских избирателей заявили, что ощущают угрозу демократии.

Многие американцы также обеспокоены тем, что второе президентство Трампа может еще больше усугубить споры между демократами и республиканцами по вопросам расовой и гендерной политики, образования и репродуктивных прав.

"Трамп, очевидно, является движущей силой, но это тоже общественное явление. Большинство американцев проголосовали за него и некоторые люди больше не чувствуют себя комфортно, живя в таком обществе. Люди боятся, что потеряют свободу", – отметил Эван Грин.

Как сообщал OBOZ.UA, американская узор Мадонна отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах США. Она публично унизила республиканца, назвала его преступником и насильником.

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