От Украины до Югославии. Как Россия пытается оболгать НАТО: топ-8 мифов

На фоне угрозы вторжения войск России уровень поддержки вступления Украины в НАТО достиг самого высокого показателя с 2014 года – 62%. Однако немало граждан – около 30% – все еще не доверяет Альянсу. Не обходится здесь без российской пропаганды, которая много лет пытается дискредитировать североатлантическую организацию в глазах мирового сообщества.

OBOZREVATEL собрал восемь мифов о НАТО, которые активно продвигало сначала советское, а теперь российское руководство.

Действительно, оккупация Крыма и развязанная Россией война на Донбассе усложнили Украине путь в Альянс. Однако не сделали его невозможным. Ведь в официальных документах североатлантической организации не сказано о запрете вступления стран с территориальными спорами или неконтролируемой границей.

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Сторонники этой точки зрения ссылаются на исследование о расширении НАТО 1995 года. В шестой статье говорится следующее: "Государства, в которых существуют межэтнические трения или территориальные споры... должны разрешить эти разногласия мирными способами... Разрешение подобных конфликтов будет одним из факторов, влияющих на решение пригласить страну в состав Альянса".

Формулировка достаточно четкая и ясная, однако в следующей статье того же документа подчеркивается, что "нет фиксированных или жестких критериев в вопросе о приглашении страны присоединиться к Альянсу". Другими словами, вопрос вступления в НАТО на самом деле политический.

Особенно это становится ясно, если учесть, что у многих членов организации есть неразрешенные территориальные споры, причем часто друг с другом. И вот несколько примеров:

Греция и Турция на протяжении многих лет не могут договориться по вопросу о точной делимитации прибрежных вод и воздушного пространства. Спор уже несколько раз едва не приводил к прямому вооруженному столкновению между союзниками по Альянсу. Кроме того, до сих пор не разрешен вопрос о том, какой из стран принадлежат несколько скал в Эгейском море.

Канада и США также оспаривают целый ряд небольших островов на границе между провинциями Нью-Брансвик и Британская Колумбия с одной стороны, и штатами Мэн, Вашингтон и Аляска – с другой. Оба государства также спорят о конкретном прохождении морской границы в ряде проливов, например, в проливе Хуан-де-Фука.

Стать членом организации очень сложно. Для это нужно выполнить длинный список задач. Украина, к примеру, получила этот список еще 15 лет назад, но до сих пор все требования не выполнены. "Домашнее задание" включает борьбу с коррупцией, реформы экономики, правоохранительной системы и армии. Но даже после получения Плана действий по членству некоторым государствам приходилось ждать вступления годами, а порой – и десятилетиями.

Албания получила ПДЧ в 1999 году, а членом Альянса стала в 2008 году.

Черногория присоединилась к ПДЧ в 2009 году, а в НАТО ее приняли через восемь лет.

Северной Македонии понадобился 21 год – ждали аж с 1999-го до 2020 года.

Но и выполнение всех пунктов ПДЧ не гарантирует членство. Все дело в том, что окончательное решение принимается на голосовании всех стран-участниц блока. И если хоть одно государство будет против, то утверждение соответствующего решения откладывается. К примеру, так было с Северной Македонией – участие этой страны в НАТО блокировала Греция, поскольку топоним "Македония" географически распространяется на греческую область с аналогичным названием. В итоге парламенту Македонии пришлось пойти на компромисс и даже переименовать страну в "Республику Северная Македония".

На самом деле: НАТО – это оборонный союз, который призван защищать своих членов. Из всей сухопутной границы России (более 20 тысяч км) только 6% составляет границу со странами, входящими в Альянс. Всего РФ имеет сухопутные границы с четырнадцатью странами. Только пять из них — это государства — члены НАТО.

При этом Россия, в отличие от ненавистной ею организации, имеет незаконные военные базы на территории трех государств – Украины, Грузии и Молдовы. И не стоит забывать, что именно Кремль сегодня сосредоточил более 100 тысяч солдат возле украинской границы. Поэтому кто и кого пытается окружить – еще большой вопрос.

"Ни одного дюйма на восток", – сказали нам в девяностые годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО", – заявил Владимир Путин в конце прошлого года. Эту претензию за последние годы он озвучивал уже много раз.

Глава Кремля настаивает на том, что якобы в конце 1980-х НАТО гарантировало Михаилу Горбачеву, что Альянс не будет расширяться на восток. Но на самом деле никакой договоренности не существовало. С момента создания в 1949 году двери НАТО были открыты для новых стран. Есть два главных правила – расположение страны в Европе и согласие всех членов. К тому же, позже и сам Горбачев заявлял, что подобных обещаний не было.

"Вопрос расширения НАТО вообще не поднимался, тогда он даже не обсуждался. Я заявляю об этом абсолютно ответственно. Ни одна страна Восточной Европы не поднимала вопрос о вступлении в НАТО даже после того, как в 1991 году Варшавский договор прекратил свое существование. С западными лидерами также об этом речь не шла", – говорил экс-глава СССР в 2014 году.

Официальная риторика организации звучит так: "Альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ". За последние 30 лет организация не раз открыто предлагала российскому руководству сотрудничество. И это происходило по широкому кругу вопросов – в частности, противодействие обороту наркотиков и борьба с терроризмом, спасение экипажей подлодок и планирования на случай чрезвычайных ситуаций гражданского характера.

Однако в 2014 году, в ответ на российскую агрессию против Украины, НАТО остановила практическое сотрудничество с Москвой. "Мы не стремимся к конфронтации, но не можем игнорировать то, что Россия нарушает международные правила, подрывая нашу безопасность и стабильность", – сказано на сайте организации.

Из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе Альянс также развернул четыре многонациональные боевые группы в странах Балтии и Польши. Прежде, чем РФ вторглась на территорию крымского полуострова, войска НАТО не размещались на восточном фланге. К тому же, упомянутые подразделения насчитывают около пяти тысяч военных, что несравнимо с миллионной армией России.

Вашингтон действительно имеет большое влияние в организации. Однако решения НАТО принимаются по средством голосования. Все вопросы решаются на основе консенсуса – консультации проводят до тех пор, пока не будет согласия всех стран-членов Альянса. К тому же, каждое государство имеет право решить, принимать участие в операции или нет.

К примеру, в 2011 году власти Германии не стали участвовать в воздушной операции НАТО в Ливии. При этом все страны-члены НАТО обязаны вступиться в случае нападения на одну из них. В этом и заключается принцип коллективной безопасности и ответственности.

"Общественное мнение Запада явно готовят к войне. Заранее оправдывая ее якобы неизбежной агрессией России. При этом стратегические бомбардировщики США уже кружатся в 20 км от наших границ, натовские корабли создают в Черном море беспрецедентную армаду, а Украину буквально нашпиговывают оружием на огромные суммы. Что это, если не очевидна подготовка к войне?" — задается вопросом главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев.

Но правда заключается в том, что каждая страна мира имеет право проводить учения в соответствии с международными обязательствами. Члены ОБСЕ обязаны заблаговременно уведомлять друг друга об учениях с участием более девяти тысяч человек. Что, собственно, НАТО и делает.

Чего не скажешь о России, которая неоднократно назначала внезапные учения с участием десятков тысяч человек, некоторые – рядом c территорией НАТО. Военный захват Крыма был замаскирован именно под такие внезапные учения.

Ложь пропагандистов касается и тезиса о том, что бомбардировщики США кружат возле границ России. Ведь на самом деле они летают возле оккупированного Крыма и Донбасса, которые являются украинской территорией.

После недавних переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем президент Путин заявил, что не хочет войны, однако напомнил о произошедших в 1999 году бомбардировках в Югославии.

"Канцлер сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом представляют войну в Европе, и сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но мы ведь были свидетелями войны в Европе, развязанной НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейски столиц – по Белграду... Это же было..." – заявил он.

Однако это заявление – не более чем попытка Кремля в очередной раз переписать историю. В 90-х годах Югославия распалась в результате серии войн — так что в составе единого государства остались только Черногория и Сербия. Последнюю возглавлял Слободан Милошевич, который начал проводить жесткие этнические чистки в крае Косово, населенном косоварами или ко­сов­скими ал­бан­цами.

Чтобы остановить кровопролитную войну Запад попытался принять через Совет безопасности ООН резолюцию, которая бы принудила центральные власти Сербии прекратить этнические чистки. Однако из-за блокирования России этого сделать не удалось. Тогда НАТО обошло ООН и само приняло решение бомбить страну, чтобы остановить югославскую армию. Самого Милошевича Международный трибунал объявил в розыск — за военные преступления и преступления против человечности.

Россия системно использует косовский конфликт в пропагандистских целях. Не утратилась актуальность и сейчас, напротив – этот миф стал оправданием агрессивных действий Кремля в Грузии, Молдове и Украине. Подробнее об этим читайте здесь.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пропаганда Кремля с помощью фейков и манипуляций готовит своих граждан к новой агрессии против Украины.