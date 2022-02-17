Ничего общего с Украиной. Почему Путин решил напомнить о бомбардировках Югославии и в чем он не прав

Глава РФ Владимир Путин во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что не хочет войны, однако напомнил о произошедших в 1999 году бомбардировках в Югославии. Правда, об исторических событиях политик говорил, как всегда, в собственной трактовке.

"Канцлер сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом представляют войну в Европе, и сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но мы ведь были свидетелями войны в Европе, развязанной НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейски столиц – по Белграду... Это же было...", – заявил он.

Шольц не согласился с оценкой российского лидера и напомнил, что причиной спецоперации Альянса стала угроза геноцида. "И этому необходимо было воспрепятствовать", – подчеркнул он. Путин на это ответил, что считает геноцидом происходящее на Донбассе.

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OBOZREVATEL рассказывает, что на самом деле произошло на Балканах и почему российская пропаганда на протяжении последних 20 лет использует этот миф для оправдания собственной агрессии.

Предыстория – длинная и сложная. Если коротко: Косово и Сербия с 14 века находились в составе Османской империи. Последняя обрела независимость в 1878 году. Во время балканских войн 1912-13 годов сербские войска отвоевали Косово, которое было заселено преимущественно этническими албанцами. После Первой мировой войны была создана Югославия, в состав которой вошли Сербия с Косово, Хорватия, Словения, Черногория, Босния и Герцеговина и Македония. А после Второй мировой эти республики остались в составе социалистической Югославии.

В 1980-х годах к власти пришел сербский социалист Слободан Милошевич, который подлил масла в огонь национализма. Политик встретился в Косово с местными сербами, которые жаловались на угнетение со стороны албанского большинства, и пообещал, что "никто больше не будет их бить". Затем он ввел прямой контроль над Косово и разместил там сербскую полицию.

В 1991 году албанцы создали "Армию освобождения Косово", которая хотела присоединения этой территории к Албании. А летом 1998 года члены организации убили десятки сербов, полицейских и гражданских. Силовики, поддерживаемые правительством Югославии, ответили изгнанием местных жителей из домов и сожжением их жилищ.

Зимой 1999 года после того, как боевики убили четырех сербов во время нападения на полицейский участок, югославские правительственные войска оцепили соседнее село Рачак. А когда международные наблюдатели смогли наконец попасть туда, то стали свидетелями массового убийства: 45 мертвых гражданских албанских жителей, среди которых женщина и подросток. Власти Югославии утверждали, что все убитые – боевики. Но позже выяснилось, что боевиков среди них было только восемь или девять.

СМИ стали писать про рост насилия и потоки беженцев, поэтому начало усиливаться давление с требованиями международного вмешательства. Но несмотря на гуманитарную катастрофу, Совет Безопасности ООН из-за блокирования со стороны России не смог принять никакой резолюции, которая бы принудила центральные власти прекратить этнические чистки.

Тогда НАТО обошло ООН и само приняло решение осуществить воздушные удары, если Милошевич не выполнит требования: вывести из Косово сербов, ввести миротворцев, вернуть в край беженцев.

Первые ракеты уничтожили инфраструктуру, связанную с правительством Милошевича. Считалось, что удары в течение нескольких дней заставят политика сесть за стол переговоров, однако это не помогло. В то же время конфликт в Косово усилился: сербские силовики передвигались по косовским селам, осуществляя кровавые этнические чистки.

Поэтому в 1999 году НАТО бомбило крупные сербские города, в том числе и столицу Белград. Только после гибели 500 гражданских Милошевич согласился ввести международные войска в Косово.

В 2000 году ООН выдвинула президенту обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. А спустя короткое время массовые демонстрации привели к его отстранению от власти. Вскоре после этого политика экстрадировали в Гаагу, где он умер в 2006-м. В том же году Югославия распалась окончательно.

В 2008 году Косово провозгласило независимость. Страну признали около 100 государств мира. Сербия продолжает не признавать независимость Косово. Также не признает эту страну Украина, Россия и еще 5 стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Россия на протяжении многих лет использует косовский конфликт в пропагандистских целях, называя бомбардировки НАТО актом "агрессии против суверенного независимого европейского государства, активного участника антигитлеровской коалиции".

Согласно подсчетам Центра Карнеги, мощный всплеск антиамериканизма в российском обществе совпал с разногласиями Вашингтона и Москвы по поводу событий в Косово. И этот всплеск "легко объяснить работой пропаганды на телевидении: когда ее включают, враждебность тут же повышается".

С годами тема не утратила актуальность, напротив – стала оправданием агрессивных действий Кремля в Грузии и Молдове. И, конечно, эта риторика активизировалась после оккупации Крыма и части Донбасса. Позицию Путина и Ко можно описать всего одной фразой: почему НАТО можно вмешиваться, а русским нельзя?

По мнению российского руководства, Запад проявляет лицемерие, когда отказывается признать легитимность так называемого крымского "референдума". Мол, ведь западные государства поддержали же независимости Косово от Сербии в 2008 году.

"Когда право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада – как в случае "свободного волеизъявления" жителей Крыма на референдуме о "воссоединении" с Россией в 2014 году, – про него забывают, а за реализацию этого права вводят санкции. Причина проста: крымчане ведь спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот в Украине, который был поддержан Западом. То есть к власти в Киеве пришли "свои", а их – по западным правилам – надо брать под защиту и выгораживать", – говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Москва считает себя союзницей и защитницей славянской православной Сербии, а ситуацию в Косово называет неким прецедентом для других сепаратистов. Но Запад отрицает, что пример Югославии может быть основой для признания независимости других регионов, а тем более – для оккупации территорий. Там отмечают, что каждый конфликт уникален, а Косово имело право на независимость из-за долгого управления со стороны ООН, общего процесса распада республики, а главное – кровавых этнических чисток со стороны сербов.

"В Косово столкнулись разные этнические группы, там произошел геноцид, и это привело к самоопределению. В Крыму же в 2014 году не было единого народа – были граждане Украины. Дело не в том, что отдельный город или село, или район не могут провозгласить независимость – просто должны быть какие-то объединяющие черты на основании этноса или, например, неких в корне отличных религиозных убеждений. Россия пыталась сконструировать "крымский народ", забрасывала такие нарративы, но тщетно. Кроме того, Украина никогда не допускала на полуострове массовых нарушений прав человека, которые могли бы компенсироваться самоопределением. Третий момент: в Косово речь идет о независимости края, а в Крыму – о непризнанной аннексии другим государством", – считает политический аналитик Юлия Тищенко.

Крымский парламент был захвачен вооруженными до зубов солдатами. Действующего премьер-министра вынудили уйти в отставку и заменили на "своего" человека Сергея Аксенова. В Косово же не было применено военное давление или свержение правительства.

Русские на момент оккупации действительно проживали на территории Крыма. Однако есть еще украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки, которые вместе составляют огромную часть населения. Именно они, согласно международным нормам ООН, имеют право на самоопределение. К тому же, украинцы и крымские татары с 2014-го подвергаются угрозам и преследованиям со стороны российских властей. В Косово же во время голосования по независимости албанцы составляли примерно 88 процентов населения.

"События в Косово ничем не схожи с Украиной. В Крыму, например, никто не истреблял россиян, никто не убивал никого на Донбассе. Все это выполнялось в рамках создания проекта "Новороссия". Поэтому параллели, которые проводит Путин, абсолютно не соответствуют истине", – говорит старший научный сотрудник Института истории Украины Станислав Кульчицкий.

А вот еще несколько ключевых различий между ситуациями в Югославии и Украине:

В отличие от Косово, жители которого стремились к независимости, так называемые лидеры Крыма хотят войти в состав России.

На подготовку к "референдуму" оккупационные власти отвели всего 10 дней. За такой короткий срок невозможно провести настоящую избирательную кампанию. Кроме этого, в бюллетенях, распечатанных на обычных белых листах формата А4 не было пункта, который бы позволил проголосовать за то, чтобы Крым остался в составе Украины. Косово же провозгласило независимость спустя почти десятилетие после получения автономии.

Сербия проводила жестокие этнические чистки, которые цивилизованный мир признал геноцидом. Украинские власти никогда не допускали на полуострове массовых нарушений прав человека.

"Народ Донбасса" существует только в сумасшедшем воображении кремлевских политиков, а косовары, проживающие на территории Косово, – это этнополитическая реальность.

Украинский историк Владимир Сергийчук подчеркивает, что на Донбассе испокон веков жили этнические украинцы, а массовое переселение произошло с подачи имперских и советских властей. Собственно, Кремль продолжает эту политику и сегодня.

"Донбасс – это украинская этническая территория, куда привезли инородцев. Согласно переписям населения разных лет, там проживают этнические украинцы. Только в конце 19 века, когда появились угольные рудники, начал меняться и ландшафт региона. А до того момента там стояли украинские хаты. Эти факты описаны даже в российских источниках столетней давности", – отмечает профессор.

Кремль по-прежнему пытается переписать историю в свою пользу. Геноцид в Косово для него – война НАТО против Сербии; оккупация Крыма – волеизъявление народа; а агрессия на Донбассе – защита русскоязычного населения. На доказательства обратного в России принято отвечать кратко: "все было не так". Но реальность заключается в том, что аргументы Путина – не более чем плод его воображения.