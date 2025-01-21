От сердца к солнцу? Сеть отреагировала на 'зигование' Маска мемами и фотожабами. Фото и видео

Соцсети традиционно взорвались мемами после конфуза американского миллиардера Илона Маска, который, выступая на инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, отметился странным жестом. Во время речи он сделал жест рукой, похожий на нацистское приветствие "Sieg Heil".

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Инцидент произошел на арене Capital One в Вашингтоне, где состоялось празднование инаугурации Трампа. В сети приветствие Маска расценили как "римское поздравление, фашистское поздравление, которое чаще всего ассоциируется с нацистской Германией".

Маск ударил себя в грудь и поднял вверх правую руку ладонью вниз, жест походил на нацистское поздравление "Sieg Heil". Толпа на арене воспринимала овациями речь и жесты Маска, тогда он повернулся, немного опустив руку и кисть и сказал: "Мое сердце обращается к тебе".

Пользователи сети уже создали ряд мемов, связанных с нацистской Германией:

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден вместе с первой леди выбрали для инаугурации Дональда Трампа наряды фиолетового цвета. Джилл была одета в пальто перчатки и туфли-лодочки яркого оттенка, а экс-президент выбрал галстук такого же цвета.

Фиолетовый является смешением и объединением красного и синего, являющихся цветами, представляющими каждую из основных политических партий в США.

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