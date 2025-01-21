Супруги Байденов пришли на инаугурацию Трампа в фиолетовом: что это значит в американской политике. Фото

46-ой президент США Джо Байден вместе с первой леди выбрали для инаугурации Дональда Трампа наряды фиолетового цвета. Джилл Байден была одета в пальто Ralph Lauren, перчатки и туфли-лодочки яркого оттенка, а Джо Байден выбрал галстук такого же цвета.

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Как пишет Page Six, фиолетовый цвет в американской политике обычно символизирует двухпартийный союз. Как отмечается, супруги таким образом выразили политическое единство.

"Фиолетовый представляет собой смешение и объединение красного и синего, которые являются двумя цветами, представляющими каждую из основных политических партий в США", – сказала Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone, WWD во время инаугурации Джо Байдена в 2021 году.

Синий цвет связан с Демократической партией, а красный – с Республиканской партией.

Президент Байден также был одет в пальто Ralph Lauren темного цвета, дополнив образ фиолетовым галстуком, который перекликался с монохромным образом первой леди.

Отметим, что в 2021 году Камала Харрис во время инаугурации Джо Байдена также выбрала пальто и платье фиолетового цвета от американских дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона.

Тогда американские СМИ также писали, что согласно теории цвета, смесь красного и синего символизировало в образе Харрис единство двух партий, демократов и республиканцев.

Как сообщал OBOZ.UA, за инаугурацией 47-го президента США Дональда Трампа следили во всем мире, обсуждая в сети фото с мероприятия, на которых отличились сам глава государства, первая леди и миллиардер Илон Маск. Странные жесты последнего стали едва ли не самыми обсуждаемыми в сети.

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