Осужденная участница штурма Капитолия отказалась от помилования Трампа

Президент США Дональд Трамп помиловал около 1500 участников бунта 6 января 2021 года, штурмовавших Капитолий. Однако из них, 71-летняя американка Памела Хэмфилл, отказалась от его помилования.

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Бывший член "культа MAGA" заявила, что принять его было бы "пощечиной верховенству права". Об этом сообщает Sky News.

"Это было бы пощечиной верховенству права, полицейским Капитолию и нашей нации... Быть частью всего того, что они пытаются сказать о случившемся 6 января... это было восстание, и я не хочу помогать им переписывать историю. Я была виновата", – сказала женщина.

Памела Хэмфилл добавила, что она тогда не осознавала, что была частью культа и что Трамп является "опасным нарциссом", обнародовавшим "большую ложь о том, что выборы были украдены".

"Но когда вы в секте MAGA, они так сильно вас газлайтят и говорят вам не слушать никого, кроме Трампа. Позже я узнала, что все это было ничем иным, как пропагандой и ложью, и что Трамп действительно опасный нарцисс", – отметила американка.

Комментируя сообщение о том, что некоторые из помилованных будут приглашены в Белый дом, она заявила, что это будет "кошмаром", и хочет, чтобы ее пригласили в Конгресс, чтобы рассказать, что действительно произошло в день беспорядков.

Отметим, что в 2022 году женщину признали виновной и приговорили к 60 дням тюремного заключения с 36 месяцами испытательного срока и возмещению ущерба в размере 500 долларов за участие в демонстрации в здании Капитолия.

Напомним, что во время штурма Капитолия в США погиб полицейский. Также во время массовых беспорядков в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, епископ Вашингтона Марианн Эдгар Бадде во время церковной службы призвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "пощадить людей в стране, которые напуганы", имея в виду иммигрантов и членов ЛГБТ-сообщества. В ответ на это Трамп призвал женщину-епископа извиниться перед американцами.

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