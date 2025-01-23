'Радикальная левачка': Трамп призвал женщину-епископа извиниться перед американцами за призыв к милосердию для мигрантов и ЛГБТ

Первая в мире женщина-прелат епископальной церкви, епископ Вашингтона Марианн Эдгар Бадде во время церковной службы призвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "пощадить людей в стране, которые напуганы". Она имела в виду иммигрантов и членов ЛГБТ-сообщества. В ответ новоизбранный президент США призвал женщину-епископа извиниться перед американцами.

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Мариан Бадде проводила молитвенную службу в Национальном соборе Вашингтона по случаю инаугурации Трампа. И президент, и первая леди присутствовали на службе, однако никак не прореагировали на призыв женщины-прелата. Но впоследствии господин Трамп в собственной соцсети потребовал от духовного лица извинений.

"Я прошу вас сжалиться над испуганными людьми в нашей стране. Есть геи, лесбиянки, трансгендерные дети, демократы, республиканцы, независимые семьи, и некоторые из них уже боятся за свою жизнь", – сказала епископа во время службы. Она добавила, что подавляющее большинство мигрантов и их семей "не преступники, а скорее добрые соседи".

Женщина также призвала других не оставаться в стороне от "напуганных людей".

"Бывают моменты, когда верующим людям нужно выбрать и стать на чью-то сторону. Не следует забывать, что эти трансгендеры и иммигранты являются нашими людьми, американцами", – сказала епископ.

Во время службы присутствовал и вице-президент Джей Ди Вэнс, сидевший рядом с Трампом. Он также, как и Дональд и Мелания Трампы, отказался прокомментировать проповедь епископа.

Но в собственной сети Truth Social господин Трамп ответил женщине.

"Так называемый епископ, выступавший на Национальной молитвенной службе во вторник утром, является радикальным леваком, и жестоко ненавидит Трампа. Она повела свою церковь в мир политики очень некрасивым образом. Ее тон был неприятным, она не была ни убедительной, ни умной. И не упомянула о большом количестве нелегальных мигрантов, прибывших в нашу страну и убивавших людей", – отметил американский президент.

Трамп также вспомнил собственные предвыборные утверждения, что многие мигранты в США попали "прямо из тюрем и психиатрических больниц".

"Помимо ее неуместных заявлений служба была очень скучная и не вдохновляла. Епископ не очень хорошо выполняет свою работу! Она и ее церковь должны извиниться перед американским обществом", – считает президент США.

65-летняя Марианн Бадде возглавляет Епископальную епархию Вашингтона с 2011 года, стал первой женщиной в этой должности. До этого она 18 лет работала настоятелем епископальной церкви Св. Иоанна в Миннеаполисе. У женщины есть степень магистра богословия и доктора служения в Теологической семинарии Вирджинии.

Марианн Бадде не в первый раз обращается к Трампу с призывами к милосердию. В 2020 году она критиковала полицию за применение слезоточивого газа против демонстрантов за расовую справедливость (протесты, напомним, вспыхнули из-за убийства бывшего преступника Флойда).

Критикуя полицию, женщина-епископ заявила, что "возмущена бездействием Трампа" и призвала его к милосердию.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп еще в первый день в должности заявил о жестких ограничениях на иммиграцию и о депортации мигрантов. Тогда же он анонсировал введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

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