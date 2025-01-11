'Не хотим быть датчанами или американцами': премьер Гренландии ответил на посягательство Трампа на остров

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости. В то же время Гренландия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.

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Об этом он сказал на брифинге с главой правительства Дании Мэтте Фредериксен в пятницу, 10 января, в Копенгагене, передает Financial Times. По его словам, то, что Гренландия хочет быть независимой, не новость.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами", – заявил Эдеге.

Стремление Гренландии к независимости – это то, что все должны уважать, сказал премьер.

"Но это не значит, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией", – добавил он.

Также Эдеге сказал, что пока не разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом, который заявил о желании получить контроль над арктическим островом. В то же время он готов к разговору с американским политиком.

На этой встрече Фредериксен заявила, что стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным". Однако она добавила, что хотела бы сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерские острова.

"Дания, Гренландия и Фарерские острова обсудили, как страны могут получить больше свободного пространства во внешней политике. Мы согласны продолжать этот путь, чтобы иметь еще более равноправное сотрудничество", — сказала глава правительства Дании.

Накануне министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен прокомментировал высказывания Трампа о возможности захвата Штатами Гренландии. Он заявил, что остров может стать независимым, если его жители этого захотят, однако невозможно, чтобы он перешел под контроль США.

Как сообщал OBOZ.UA, после заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Это символическое подтверждение желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

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