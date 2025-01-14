Знак Голливуда сгорел? Откуда взялось ужасающее видео и как выглядит главная достопримечательность Лос-Анджелеса сейчас

В Лос-Анджелесе до сих пор не утихают масштабные лесные пожары, которые превращают в руины и пепел все на своем пути. Огонь уничтожил целые кварталы в городе, а на просторах интернета даже ходят слухи, что полностью сгорел известный памятный знак на Голливудских холмах – HOLLYWOOD.

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В сети завирусилось ужасающее видео, которое, кстати, было удалено с аккаунта автора, где можно увидеть, что знаменитая надпись якобы вся в пламени. Однако, как отмечает Deadline, на самом деле все страшные кадры сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Лос-Анджелес действительно находится в "огненной ловушке", однако сокрушительные пожары, которые местные называют Sunset Fire, не приблизились к Голливудским холмам, где расположен главная достопримечательность города. Даже в тот момент, когда пламя не удалось локализовать и оно быстро распространялось на новые территории, очень далеко от надписи HOLLYWOOD можно было заметить только дым, а это указывает на то, что ей ничего не угрожало.

Появление фейковых кадров на просторах сети вызвало сильное возмущение у жителей населенного пункта. Дело в том, что видео начало вируситься в тот момент, когда жители района Бичвуд-Каньон, расположенного вблизи главной достопримечательности Лос-Анджелеса, были вынуждены эвакуироваться из домов, потому что волновались за свои жизни.

"Прекратите распространять бред, сейчас люди теряют все. То, что знак Голливуда в огне – это фейк, не стоит репостить".

"Появилось фото с вывеской Голливуда в огне, сгенерированное искусственным интеллектом. Мы все сейчас очень ранимы и незащищены, нам не нужны быстро распространяющиеся фальшивые изображения".

"Прекратите распространять фейковые кадры, не вводите других в заблуждение, нам и так многое приходится переживать. Нет, знаковая вывеска Голливуда не горит".

Со временем под постами с "горящей" надписью HOLLYWOOD в соцсети X даже появились слова: "Это фейк, со знаком Голливуда все хорошо и он не расположен близко к пожару, что находится под контролем". К этой фразе добавлена ссылка на прямую видеотрансляцию главной достопримечательности, что в очередной раз доказывает – огня там нет.

Кстати, другим фактором, указывающим на неправдивость видео, что якобы демонстрирует горящий знак на Голливудских холмах, является неправильное написание слова HOLLYWOOD. На видео достопримечательность имеет три буквы "L" вместо двух.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в пожарах Лос-Анджелеса погиб актер с ДЦП, который умолял маму спасаться без него.

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