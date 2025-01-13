В пожарах Лос-Анджелеса погиб актер с ДЦП, который умолял маму спасаться без него: подробности трагедии

Масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые стали самыми разрушительными за всю историю существования города, забрали жизнь актера Рори Каллума Сайкса с ДЦП. Звезда британского телесериала Kiddy Kapers погиб в возрасте 32 лет.

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Печальную новость сообщила мама актера – Шелли Сайкс – на своей странице в соцсети X. Как отмечает CNN, мужчина умолял мать покинуть его в горящем коттедже и спасать собственную жизнь.

"С большой грустью сообщаю о смерти моего прекрасного сына Рори Сайкса в ужасном пожаре в Малибу. Мое сердце разбито", – написала женщина.

По словам Шелли Сайкс, в момент трагедии ее сын находился в семейном имении в Малибу, где имел собственный коттедж. Она всеми силами пыталась погасить пламя на крыше, однако не смогла, поскольку было выключено водоснабжение. Как отметила женщина, в день гибели Рори Каллума Сайкса даже пожарные не имели воды, и его спасти не удалось.

"Он сказал: "Мама, оставь меня", а ни одна мать не может этого сделать. Но у меня уже была сломана рука, так что я не могла его поднять, или хотя бы сдвинуться с места", – рассказала Шелли Сайкс.

Актер родился 29 июля 1992 абсолютно слепым и с церебральным параличом. Ему пришлось пережить большое количество сложных операций и необходимых терапий, чтобы вернуть зрение и научиться ходить. По словам мамы Рори Каллума Сайкса, он был очень целеустремленным человеком, поэтому, несмотря на сильную боль, путешествовал с ней в разные уголки планеты.

Актеру удалось запасть в душу аудитории в довольно юном возрасте, когда он снялся в шоу Kiddy Kapers. Впоследствии он смог построить неплохую карьеру стримера видеоигр. В течение длительного времени Рори Каллум Сайкс жил в Сиднее (Австралия), однако недавно переехал в США.

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