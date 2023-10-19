'Ось зла' взяла курс на глобальную войну вокруг Израиля, – Бессмертный

Война в Израиле может перерасти в континентальную и глобальную. К этому стремится всемирная "ось зла" – Тегеран, Москва, Пекин, – на фоне фактического разрушения системы мирового порядка.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал политик и дипломат Роман Бессмертный. "Дорога к глобальной войне проладывается всеми, для этого прилагаются очень большие усилия. Особенно "осью зла" – Москва – Тегеран – Пекин", – подчеркнул он.

"Это видно по заявлениям, которые сейчас делаются руководством Ирана и России. А заявление Си Цзиньпина трехлетней давности, что они не снимают с повестки дня силовой способ решения вопроса с Тайванем, подтверждает это", – добавил дипломат.

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По мнению Бессмертного, можно наблюдать рост напряжения в определенных точках, в частности, между Арменией и Азербайджаном, между Китаем и Тайванем, что может свидетельствовать об определенном опасном для всего мира процессе.

"Поэтому развертывание войны, перерастание ее в глобальный конфликт в большей степени зависит от способности сил добра противодействовать развертыванию пламени войны, возникновению новых очагов войны и нарастанию общего напряжения. Поскольку очевидно, что так называемая "ось зла" взяла курс на развертывание широкомасштабных военных действий и перерастание региональных конфликтов в континентальные, а затем и в глобальную войну", – подчеркнул Бессмертный.

По его оценкам, "курс на глобальный конфликт взят, он подтверждается "осью зла". Происходящее сейчас в Израиле – это очередное подтверждение того, что человечество с нарастающими темпами движется к континентальному и глобальному конфликту".

Как писал OBOZ.UA, государства ЕС выступили с общим заявлением об обострении на Ближнем Востоке. Они осудили действия группировки ХАМАС против Израиля и призвали их освободить заложников. В то же время в администрации президента США Джо Байдена отметили, что армия не будет участвовать в войне в Израиле.