Московская моль взяла курс на большую войну в Израиле и втягивание в нее США, на ее стороне Тегеран и Пекин. Интервью с Бессмертным

После всех злодеяний и зверств, которые совершили боевики ХАМАС на израильской территории, остановить Израиль от ответного удара практически невозможно. Наземная операция в секторе Газа в очередной раз переносится по объективным причинам, в частности, и из-за ряда визитов в страну руководства США. Однако ситуация сейчас достигла такой степени напряжения, что понадобятся сверхбольшие усилия, чтобы лишь удержать ее в текущем состоянии.

В перерастании конфликта в континентальный или глобальный заинтересована "ось зла" – Москва, Тегеран, Пекин. Лично глава Кремля Владимир Путин взял курс на развертывание именно такой войны с вовлечением в нее Соединенных Штатов. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности сил добра противодействовать развертыванию пламени войны. Правда, это будет происходить в ситуации, когда мировой порядок фактически разрушен. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

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– Главный вопрос, который сегодня беспокоит весь цивилизованный мир – даст ли наземная операция Израиля в секторе Газа толчок к большой войне на Ближнем Востоке или даже во всем мире. Каковы ваши оценки этой опасности?

– Первое. Сначала следует ответить, будет ли эта наземная операция. Этот вопрос сегодня еще актуален. Политическая и дипломатическая активность вокруг атаки террористов ХАМАСа, управляемых из Тегерана, Пекина и Москвы, происходит. Это говорит о том, что наземная операция уже перенесена. Она еще под вопросом.

Второе. Как фактически ирано-израильская война может повлиять на развертывание локальных, континентальных в глобальной войне? При сохранении нынешних тенденций, я имею в виду, возникновение очагов войны – а по всему видно, что их угроза очень высока, очевидно, что растет напряжение между Арменией и Азербайджаном, между Китаем и Тайванем – это свидетельство того, что путь к глобальной войне мостится. всеми, для этого прилагаются очень большие усилия. Особенно "осью зла" – Москва – Тегеран – Пекин.

Поэтому развертывание войны, перерастание ее в глобальный конфликт в большей степени зависит от способности сил добра противодействовать развертыванию пламени войны, возникновению новых очагов войны и нарастанию общего напряжения. Ибо очевидно, что так называемая "ось зла" взяла курс на развертывание широкомасштабных военных действий и перерастание региональных конфликтов в континентальные, а затем и в глобальную войну.

Это видно по заявлениям, которые сейчас делаются руководством Ирана и России. А заявление Си Цзиньпина трехлетней давности, что они не снимают с повестки дня силовой способ решения вопроса с Тайванем, подтверждает это.

Следовательно, курс на глобальный конфликт взят, он подтверждается "осью зла". Происходящее сейчас в Израиле – это очередное подтверждение того, что человечество с нарастающими темпами движется к континентальному и глобальному конфликту.

Еще одним серьезным аргументом является то, что мировой порядок фактически разрушен. Старых механизмов остановить нарастание напряжения уже не существует, а новые, такие как "Рамштайн", как "Локус", находятся только в зачаточном состоянии и не способны принимать политические решения, так как здесь должны быть приняты в первую очередь политические решения, а затем военно-технологические. .

Что происходит на фронте, в поединке между ХАМАСом и Израилем? Он уже давно перерос в войну с воюющими на стороне Ирана прокси-силами. С юга ХАМАС, с севера "Хезболла", из Сирии - "Исламский джихад" и его базирующиеся там составляющие. Сюда же будут влезать афганские талибы, йеменские хуситы. То есть расширение и интернационализация конфликта уже действительно происходит.

Сейчас нужны очень серьезные шаги, чтобы притормозить этот процесс, но это не означает, что потенциальная возможность нынешними мировыми механизмами его остановить. Как я сказал, мировой порядок фактически разрушен. Недееспособность Совета безопасности ООН и других институтов эта дипломатическая активность, которая носит двусторонний характер, по сути, только подтверждают это.

Теперь о военной операции в секторе Газа. Заявление президента США о возможном визите в Израиль и есть ответ на вопрос, почему начало наземной операции перенесено. Дополнительным подтверждением тому является тот факт, что открыт дополнительный переход в Египет для эвакуации иностранных граждан. Третий аргумент – это включенная вода в секторе Газа. Есть и ряд других фактов. Следовательно, ситуация выглядит следующим образом.

Но когда вы задаетесь вопросом о возможной связи наземной операции против ХАМАСа и перспективах глобальной войны, то они связаны лишь частично. Потому что тема операции Израиля является составной частью реакции на террористическую атаку.

Можно ли это рассматривать так, как вы рассматриваете в вопросе? Можно. Но как это влияет на глобальный конфликт? Как в плюс, так и в минус. Если наземная операция против ХАМАС является составной частью глобальной операции против России, против Китая, помощи Украине, помощи Израилю, то очевидно, что это позволит остановить нарастание конфликта в мире. Если это лишь фрагмент, и это действие только израильского руководства, то я ответил об этом раньше.

– Действительно, мы видим беспрецедентные попытки Соединенных Штатов не допустить глобального конфликта, о котором мы сейчас говорим. Не считаете ли вы, что существует сугубо теоретический вариант, что Палестинская автономия и Израиль просто согласовывают свои границы и тогда формального повода для войны не будет? Ведь это именно тот вопрос, вокруг которого по большому счету вращается весь этот многолетний арабо-израильский конфликт.

– Обратите внимание, что за исключением лишь отдельных специалистов на сегодняшний день подавляющее большинство не различают ХАМАС, Хезболлу и палестинскую администрацию. Это первое, на что нужно обратить внимание. Дело в том, что зафиксирован только один случай, когда у хамасовского боевика найдены документы его принадлежности к палестинской администрации. Один.

Как вы помните, ХАМАС не подчинен палестинской администрации, и "Хезболла" тоже. Более того, периодически они воевали между собой. Излишним подчеркиванием этого является то, что сектор Газа контролировался не палестинской администрацией, а руководством ХАМАС, политическим и военным. А "Хезболла" также никогда не подчинялась ливанскому политическому руководству, а фактически контролирует юг Ливана как самостоятельная политическая и военная единица. В такой же ситуации находятся отношения "Исламского джихада" на территории и сектора Газа и Сирии. Они автономно существуют как политические и военные единицы.

Поэтому о чем бы ни договаривался президент Аббас с премьером Нетаньяху или с президентом Джозефом Байденом, это не значит, что этот ответ будет принят ХАМАСом, "Хезболлой" и теперь уже, в первую очередь, Ираном. Потому что сегодня и "Хезболла", и ХАМАС, и "Исламский джихад", и йеменские хуситы, и "Талибан" - это партнеры Ирана. На их финансирование также выделяются средства Москвой и Пекином. Это значит, что и там нужно будет получать "добро".

В принципе, происходящие вояжи свидетельствуют о том, что "Хезболла", ХАМАС, "Исламский джихад", хуситы и "Талибан" ищут оружие, в этой же логике работают президент Ирана Райси и министр иностранных дел. Если говорить о логике мирного решения, то в этом направлении работают США и европейское руководство. А лица, подобные Эрдогану, руководству Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ являются заложниками ситуации. С одной стороны, они должны поддерживать арабский мир. С другой стороны, мотив экономической деятельности не позволяет им открыто и прямо ХАМАС и "Хезболлу". Они готовы контактировать с палестинским руководством, но оно абсолютно не влияет на решения и действия этих группировок.

Есть еще одна вещь, о которой нужно всегда помнить. Остановить Израиль после произошедшей трагедии очень трудно. Внутренне понимаю, что это невозможно. То, что было сделано, находится на грани человеческой логики. Это просто дикость. И эта оценка сегодня принята всем миром.

Политическим руководством Израиля принято решение об уничтожении ХАМАС. С точки зрения Израиля, ХАМАС, как и Хезболла, как Исламский джихад на территории двух государств в принципе существовать не могут. На сегодняшний день на этот тезис ответа нет.

Когда встречались госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Нетаньяху, госсекретарь подтвердил его позицию о дикости и бесчеловечности в поведении ХАМАСа. А это, в сущности, ответ на вопрос, какое консолидированное решение принято. Более того, позиция Байдена – трижды "I don't" – означает, что два авианосца стоят. Как только кто-то попытается встать на пути уничтожения террористической группировки, тот подвергается такой же атаке.

Есть ли потенциальный вариант мирной улаживания вопроса? Боюсь, что его принципиально нет. Это первое. Второе – его мог бы решить Совбез ООН, но там Китай с Россией не дадут возможности это сделать. А тезис, который сейчас проговаривает московский фюрер в отношении палестинского государства, фактически синонимом развертывания кровопролитной войны между Израилем и не только Ираном, но и всем арабским миром.

Эта московская моль или тля, при всей своей долбонутости, знает, что она делает. Поэтому Москва взяла курс на развертывание там широкомасштабной войны, непосредственное вовлечение в нее Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь необходимы архиуникальные действия дипломатического характера, чтобы хотя бы удержать ситуацию в нынешнем состоянии. Если, конечно, в этом кто-то заинтересован. Но создавшаяся ситуация очень и очень сложная, каждую минуту она может сорваться на разрастание конфликта.