Согласовали все 27 стран: Евросоюз выпустил официальное заявление о войне в Израиле

Государства Европейского союза выступили с совместным заявлением относительно обострения на Ближнем Востоке. Страны-члены блока осудили действия боевиков группировки ХАМАС против Израиля и призвали их освободить заложников без каких-либо условий.

Заявление было согласовано всеми 27 членами ЕС. В воскресенье, 15 октября, его обнародовали на сайте Европейского Совета.

"Европейский Союз решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки по всему Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания. Мы призываем ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий", – говорится в заявлении.

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Там отметили, что поддерживают право Израиля на защиту, в соответствии с международным гуманитарным правом "перед лицом таких жестоких и неизбирательных атак".

Европейские лидеры заявили, что необходимо обеспечить защиту всех гражданских лиц. В том числе предоставить гуманитарную помощь гражданским в Секторе Газа, но гарантировать, что такая помощь "не будет злоупотреблена террористическими организациями".

"Мы привержены достижению устойчивого и прочного мира, основанного на принципе двух государств путем восстановления ближневосточного мирного процесса. Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с властями Палестинской автономии, с региональными и международными партнерами, которые могут сыграть положительную роль, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сказал, что в эвакуации из Сектора Газа нуждаются почти 260 граждан Украины. Украинские дипломаты работают над тем, чтобы вывезти наших людей из горячей точки на Ближнем Востоке.

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