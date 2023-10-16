В Белом доме ответили, вступят ли войска США в войну Израиля против ХАМАС

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что армия государства не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников.

Об этом сказал Джон Кирби, который является координатором по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Штатов, в воскресенье, 15 октября. Слова чиновника процитировало издание The Hill.

Кирби сказал, что конкретно в данный момент у американских властей нет планов отправлять военных для освобождения заложников, однако это не означает, что такое решение позже не будет принято.

Чиновник Белого дома сказал, что не будет "исключать что-либо", когда реч идет про граждан США, оказавшихся в плену террористов. Как известно, пропавшими без вести в Израиле после нападения террористов ХАМАС считаются 15 американцев. Однако в Госдепе сказали, что не исключают того, что не все они в заложниках у боевиков.

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По словам Кирби, из Сектора Газа поступает очень мало информации о заложниках и для того, чтобы работать над конкретными вариантами их спасения, нужно иметь больше данных. В частности пока нет информации о местонахождении и количестве плененных боевиками ХАМАС людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армия обороны Израиля объявила, что подтвержденное количество израильских граждан, которых держат в заложниках в Газе, составляет 126 человек. Ранее ХАМАС утверждал, что 13 заложников погибли в результате израильских авиаударов в секторе Газа.

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