Орбан после вояжа к Путину анонсировал еще одну встречу-"сюрприз"
Премьера Венгрии Виктор Орбан после вояжа к кремлевскому диктатору Владимиру Путину анонсировал еще одну встречу-"сюрприз". По его словам, это будет поездка в локацию, которую он пока не называет.
Ожидается, что она пройдет в понедельник, 8 июня. Об этом премьер Венгрии заявил в интервью репортеру швейцарской газеты Die Weltwoche на борту самолета из Москвы в Баку.
В то же время Орбан раскритиковал коллег по ЕС, сказав: "европейские бюрократы никогда не установят мир".
Он добавил, что для установления мира "нужна политическая воля государственного деятеля, но не чиновника", однако не уточнил, кого он имеет в виду.
Напомним, что Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москвы. На встречу политика с российским диктатором Владимиром Путиным через несколько дней после того, как он был в Киеве и призвал к прекращению огня перед переговорами, отреагировали в МИД Украины.
Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме относительно начала переговоров с Украиной. В то же время, Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя визит Орбана, заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.
– Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал визит своего венгерского коллеги Виктора Орбана в столицу государства-террориста России Москву. Он заявил, что у политика нет мандата вести переговоры от имени Евросоюза с диктатором Владимиром Путиным.
– А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Виктор Орбан должен рассказать о результатах своего визита в Москву на саммите Альянса.
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