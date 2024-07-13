Премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Украина не должна присоединяться к Альянсу. Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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Также премьер Венгрии на этом саммите демонстративно отказался участвовать в военной поддержке Украины. Как пишет Bloomberg, "реакция на заявления Орбана была быстрой, но преимущественно риторической".

Издание, называя премьера Венгрии "венгерским лидером-ренегатом", подчеркивает, что для лидеров ЕС проблема обуздания Орбана не нова.

"Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, последним перед Орбаном занимавший пост главы Совета ЕС, заявил, что шестимесячное пребывание Венгрии во главе ЕС уничтожит доверие к союзу. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала миротворческую миссию лидера Венгрии в Украине, назвав ее самопровозглашенной (т.е. не имеющей отношения к мнению европейского сообщества – ред.). А премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что все это равнозначно похищению президента ЕС", – пишет издание.

Напомним, что шесть стран ЕС во главе со Швецией решили бойкотировать заседания Совета ЕС на уровне министров. Этот демарш издание назвало "единственной ощутимой местью" Венгрии, и добавило, что послы ЕС из 25 стран также выразили свою обеспокоенность поведением Орбана, но сделали это во время закрытой встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, юридическая служба Европейского Союза заявила, что дипломатические контакты премьера Венгрии нарушают договоры, запрещающие любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза". Имеется в виду указанная выше "миротворческая миссия" должностного лица.

Напомним, что Венгрия начала шестимесячное ротационное председательство в Совете ЕС за четыре дня до поездки Орбана в Москву. При этом в РФ на самом высоком уровне приветствовали премьера Венгрии именно в качестве главы председательствующей в ЕС страны.

В настоящее время другие чиновники ЕС обсуждают идеи либо лишения Венгрии права председательствовать в ЕС, либо создание механизма ограничения свободы действий Орбана во время председательства Венгрии в ЕС.

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