Орбан хочет организовать 'мирный саммит' между Украиной и Россией – Euronews

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на жесткую критику за его предыдущие "посреднические" усилия, снова занялся тем, что продвигает свой план миротворчества для Украины. Он провел интенсивные переговоры с представителями Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

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Об этом пишет Euronews. Орбан работал в этом направлении за кулисами Генассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорк.

"В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН на прошлой неделе венгерский лидер тихо работал в зале, прося Китай и Бразилию присоединиться к организации мирного саммита, цель которого посадить Москву и Киев за стол переговоров", – говорится в сообщении.

Орбан задался целью организовать "мирный саммит" между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным через международных партнеров.

В общем, планы Орбана, якобы, поддержали 15 стран "друзи мира". Сейчас идет обсуждение, где именно будет проведен этот вероятный "мирный саммит". Кроме того, в Венгрии, Китае и Бразилии в нем также примут участие Франция и Швейцария.

Напомним, 2 июля – на следующий день после того, как начался полугодовой период председательства Венгрии в Совете ЕС, Виктор Орбан приезжал в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским, где призвал его "сделать перерыв, прекратить огонь и затем начать переговоры".

После визита в Киев Орбан отправился с неанонсированным визитом в Москву.

В Украине и ЕС раскритиковали такие действия Орбана и подчеркнули, что у него нет никаких полномочий проводить переговоры от имени Евросоюза или Украины.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает притворяться миротворцем в российско-украинской войне. Глава венгерского правительства отметился очередным циничным заявлением о том, что для окончания войны "необходимо встретиться" президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Путину. На полях форума "Амброзетти" в Италии Орбан издал, что президентам России и Украины нужно "наладить коммуникацию", чтобы положить конец войне.

Как сообщал OBOZ.UA:

После поездок в Киев и Москву Виктор Орбан, по его словам, понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга. В то же время, в Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что в Путин он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому не может представлять Европу.

После самовольного турне Орбана группа депутатов Европарламента потребовала приостановить для Венгрии право голоса в ЕС.

Министр по европейским делам Венгрии Янош Бока направил странам Европейского Союза ноту, в которой заявил, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Однако в дипломатических кругах считают, что Орбан может снова устроить мирное турне, когда ему будет выгодно.

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