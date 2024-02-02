Оппозиция Венгрии инициирует рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО 5 февраля: партия Орбана угрожает бойкотом

В Венгрии оппозиционные партии созывают сессию парламента (Национальное собрание) для рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Внеочередное заседание планируется провести в понедельник, 5 февраля.

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Об этом сообщило британское агентство Reuters. Издание ссылается на расписание заседаний законодательного органа.

Информация о заседании обнародована на сайте венгерского парламента. Указана только дата, время начала сессии не указано.

По плану законодатели должны вернуться с зимних каникул только в конце февраля. Поэтому неизвестно, примет ли участие в этом внеочередном заседании большинство руководящей партии "Фидес".

Партия Орбана, похоже, вообще намерена бойкотировать рассмотрение этого вопроса.

Издание отметило, что сегодня, 2 февраля, глава администрации премьер-министра Виктора Орбана заявил: представители "Фидес" хотели бы увидеть "шаги Швеции по укреплению доверия", прежде чем они смогут одобрить ее заявку на вступление в НАТО. Однако о каких именно шагах идет речь, он не уточнил.

Как сообщило издание Index, депутат от оппозиции Агнес Вадай считает, что на инициированном ее коллегами внеочередном заседании парламента не будет кворума. Депутаты из "Фидес" и раньше не посещали такие специальные заседания, а министр иностранных дел Петер Сийярто недавно заявил, что не видит необходимости в этой встрече, поскольку парламент все равно соберется в конце февраля.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает неоправданным проведение дополнительной сессии парламента для рассмотрения вопроса о вступлении Швеции в НАТО. По его словам, поскольку парламент собирается в конце февраля, можно дождаться очередной сессии, и "тогда этот вопрос можно будет внести в повестку дня, если решит парламентское большинство".

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО. С таким призывом он обратился сразу же после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел с ним телефонный разговор.

Соединенные Штаты ожидают быстрого положительного решения Будапешта о ратификации членства Швеции в НАТО. В США говорят, что не знают ни о каких возможных условиях со стороны Венгрии для присоединения Швеции к Альянсу.

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