Придется подождать: в Венгрии сказали, когда ратифицируют вступление Швеции в НАТО

Швеции придется снова ждать ратификацию своей заявки о вступлении в НАТО Венгрией, которая остается единственной страной, не давшей согласия на членство Королевства в Североатлантическом альянсе. Парламент Венгрии рассмотрит этот вопрос в конце февраля.

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Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во вторник, 30 января, во время брифинга, сообщило венгерское издание 24.hu. По его словам, парламент не будет специально собираться для ратификации заявки Швеции в НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того, как с ним провел телефонный разговор генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвал парламент своей страны ратифицировать вступление Швеции в Альянс. Венгерские оппозиционные партии подали предложение о созыве внеочередной сессии парламента для этого.

Однако Петер Сиярто считает неоправданным проведение столь дополнительной сессии.

"Сейчас нас не отделяет большой период с начала очередной сессии парламента в следующем месяце – в конце февраля. Поэтому я не вижу оснований прибегать к средствам внеочередного заседания", – заявил венгерский министр.

Отвечая на вопросы журналистов, Сиярто заявил: если бы парламент собирался только в следующем году, то следовало бы подумать о таком внеочередном заседании.

"Но поскольку парламент собирается в конце февраля, можно дождаться очередной сессии, и тогда этот вопрос можно будет внести в повестку дня, если решит парламентское большинство", – заявил Петер Сиярто.

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией, что стало историческим сдвигом в ее политике безопасности, обусловленным полномасштабным вторжением России в Украину. Однако стране до сих пор приходится ждать ратификацию своей заявки.

Как сообщал OBOZ.UA:

23 января парламент Турции принял заявку Швеции на вступление в Альянс. А на следующий день Анкара официально утвердила ратификацию вступления Швеции в НАТО. Соответствующее решение опубликовали в Официальном вестнике за подписью президента страны, после чего оно вступило в силу.

Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО. С таким призывом он обратился сразу же после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел с ним телефонный разговор.

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