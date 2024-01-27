США ожидают от Венгрии скорой ратификации членства Швеции в НАТО – Белый дом

После того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент своей страны ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, Соединенные Штаты ожидают быстрого положительного решения Бухареста по этому поводу. В США говорят, что не знают ни о каких возможных условиях со стороны Венгрии для присоединения Швеции к Альянсу.

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Об этом в пятницу, 26 января, сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне.

Как отметил представитель Белого дома, Венгрия уже дала понять, что продвигается в вопросе ратификации членства Швеции в НАТО. Учитывая это, Кирби призвал Бухарест провести процедуру быстро.

"Мы очень оптимистично настроены, что Швеция вскоре станет новым членом НАТО и Венгрия заявила, что не станет задержкой", – добавил представитель Белого дома.

Журналисты спросили Джона Кирби, известны ли администрации США о любых условиях, которые может выражать Бухарест.

"Я не знаю о каких-либо конкретных требованиях со стороны Венгрии", – ответил Кирби.

Как известно, Венгрия остается единственной страной, еще не ратифицировавшей членство Швеции в НАТО.

Напомним, 23 января парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в Альянс. А на следующий день Анкара официально утвердила ратификацию вступления Швеции в НАТО. Соответствующее решение опубликовали в Официальном вестнике за подписью президента страны, после чего оно вступило в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО. С таким призывом он обратился сразу же после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел с ним телефонный разговор.

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