Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО: повлиял телефонный звонок

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 24 января, призвал парламент своей страны ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. С таким призывом он обратился сразу же после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел с ним телефонный разговор.

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Об этом сам Виктор Орбан сообщил в соцсети X. Он отметил, что подтвердил Столтенбергу, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО.

"Только что завершил телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы будем продолжать призывать Национальную ассамблею Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", – написал Орбан.

Как известно, Венгрия остается единственной страной, еще ратифицировавшей членство Швеции в НАТО.

Накануне, 23 января, парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в Альянс.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул на прогресс, пригласив премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона посетить страну для переговоров по этому вопросу.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией, что стало историческим сдвигом в ее политике безопасности, обусловленным вторжением России в Украину в феврале того же года.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 июля 2023 года парламент Венгрии не смог проголосовать за ратификацию вступления Швеции в НАТО. Голосование сорвала партия премьер-министра Виктора Орбана "Венгерский гражданский союз".

А позже сам Орбан заявлял, что "безопасности Швеции ничего не угрожает", поэтому Венгрия "не спешит" ратифицировать ее вступление в НАТО.

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