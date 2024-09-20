ЕС может лишить Грузию безвизового режима: названа причина

Европейский Союз готов разорвать соглашения о безвизовом режиме с Грузией в случае дальнейшего "демократического упадка" в стране. Власть государства призвали выполнить обещания в сфере обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации.

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Об этом пишет издание Politico с ссылкой на представителя Европейской комиссии. Собеседник издания сказал, что возможны все варианты, включая "потенциальное временное приостановление схемы либерализации визового режима", если правящая партия "Грузинская мечта" продолжит "следовать своей авторитарной траектории".

СМИ напомнило, что согласно условиям соглашения, заключенного в 2017 году, грузины могут посещать страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, до шести месяцев в году без визы.

"В рамках диалога ЕС – Грузия по либерализации визового режима и соответствующего Плана действий Грузия должна была соответствовать определенным критериям, включая обеспечение защиты основных прав и предотвращение дискриминации", – продолжил представитель ЕК.

По его словам, оценка будет проводиться "в случае развития событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии".

Подтверждение того, что Брюссель рассматривает эти меры, пришло после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что любое изменение визового соглашения будет "дешевым шантажом". Ранее США ввели санкции против ведущих политиков "Грузинской мечты" после принятия ряда пророссийских законов, которые, по словам критиков, окажут сдерживающее воздействие на гражданские свободы.

Как известно, в мае 2024 года парламент Грузии утвердил закон "О прозрачности иностранного влияния". Его называют аналогом российского закона об "иноагентах". До и после принятия этого законопроекта в стране происходили протесты. Сотни тысяч грузин вышли на митинги.

Еще один скандальный законопроект парламент Грузии принял 17 сентября. Речь про законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". В частности, документами запрещаются однополые союзы, смена пола и "ЛГБТ-пропаганда".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд. Она требует приостановить и окончательно упразднить действие закона "О прозрачности иностранного влияния".

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