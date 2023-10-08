'Талибан' призвал Иран, Иорданию и Ирак пропустить его в Израиль, чтобы 'завоевать Иерусалим' – The Jerusalem Post

"Талибан" хочетприсоединиться к террористической кампании в Израиле. Террористическая организация призвала Иран, Иорданию и Ирак пропустить е в Израиль, чтобы "завоевать Иерусалим". Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает The Jerusalem Post. "Талибы" рвутся помочь ХАМАС продолжать террор против еврейского государства.

"Талибан" якобы запросил проход для "завоевания Иерусалима", если Иран, Иордания и Ирак готовы поддержать их войска", – говорится в сообщении.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что государство отомстит за действия террористов. По его словам, Сектор Газа, который находится под контролем боевиков, будет "превращен в руины".

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Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа как можно быстрее покинуть регион в связи с проведением наземной военной операции Армии обороны (ЦАХАЛ). По данным СМИ, к границе региона уже переброшены израильские танки. Также есть сообщения о том, что израильские военные уже могли пересечь границу Сектора Газы.

Как известно, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены движения "Талибан" после вывода из Афганистана иностранных войск убили десятки чиновников и людей, ранее сотрудничавших с военным контингентом США. С августа ООН получила уведомление примерно о 100 таких случаях.

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