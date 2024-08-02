Турция заблокировала сотрудничество между НАТО и Израилем из-за войны в секторе Газа – СМИ

Турция заблокировала сотрудничество между НАТО и Израилем из-за войны в секторе Газа. Анкара заявила, что Альянс не должен сотрудничать с Израилем как с партнером, пока не будет завершен конфликт.

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Об этом сообщило издание Euractiv, ссылаясь на собственные информированные источники. Отмечается, что блокировка начнет действовать с октября 2024 года.

По информации источников, говоривших с изданием на условиях анонимности, Турция наложила вето на все взаимодействие НАТО с Израилем, включая совместные встречи и учения, поскольку рассматривает действия Израиля в секторе Газа как нарушение основополагающих принципов НАТО.

Источники также отметили, что Турция сохранит эту блокировку и не позволит Израилю продолжать или продвигать свое взаимодействие с НАТО, пока конфликт в Газе не закончится.

Израиль имеет статус партнера НАТО и поддерживает тесные отношения с Североатлантическим альянсом и некоторыми его членами, в частности с крупнейшим союзником Соединенными Штатами.

До войны в Газе, вызванной нападением палестинской террористической группировки ХАМАС 7 октября, Турция, являющаяся членом НАТО, работала над тем, чтобы наладить свои давние напряженные отношения с Израилем.

Но после начала конфликта в Газе Анкара начала резко критиковать операцию Израиля в секторе, которая, по ее словам, является геноцидом. Турция также критиковала многих западных союзников за поддержку Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю вторжением для помощи палестинцам. По его словам, причин, "по которым мы не можем этого сделать", нет.

В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО немедленно исключить Турцию из альянса Кац, в частности, заявил, что Эрдоган идет по стопам иракского диктатора Саддама Хусейна.

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