'Одно из проявлений полной безответственности': Боррель отреагировал на утверждение Путиным новой ядерной доктрины РФ

Утверждение российским диктатором Путиным новой ядерной доктрины РФ в очередной раз доказало безответственное отношение Кремля к собственным международным обязательствам. Символично то, что объявление обновлений совпало с 1000 днем российского полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом сказал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям 19 ноября. Его слова процитировало агентство Укринформ.

Топ-дипломат Евросоюза напомнил, что это не первый раз, когда Москва угрожает ядерной эскалацией, что является полностью безответственным.

"Россия подписалась под принципом, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она никогда не должна вестись. Любые призывы к ядерной войне безответственны, – мы должны называть это тем, чем это есть", – отметил Боррель.

По его словам, Путин не в первый раз делает ставку на ядерное оружие. Кроме того, диктатор создает продовольственный и энергетический кризис и усиливает опасность, применяя северокорейские войска на земле Европы.

"Но призыв к ядерному оружию, разговоры о ядерном сдерживании на данный момент является тем, что мы решительно отвергаем. Мы осуждаем любые ссылки на возможность использования ядерного вооружения. Безусловно, это было сделано намеренно к этой особой дате (1000 дней полномасштабной агрессии РФ. – Ред.), – добавил главный европейский дипломат.

Напомним, российский диктатор Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. Соответствующий указ главный военный преступник России подписал на 1000-й день полномасштабной войны против Украины. Обновленный документ предусматривает расширение оснований для применения ядерного оружия.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину с тем, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что не намерены менять свою ядерную политику в ответ на новую доктрину России, расширяющую условия использования ядерного оружия.