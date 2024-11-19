Путин утвердил новую ядерную доктрину России в 'знаковый' день: что стоит за этим решением

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. Соответствующий указ главный военный преступник России подписал на 1000-й день полномасштабной войны против Украины.

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Стоит отметить, что российские власти не скрывают, что изменили ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. Указ с обновленным текстом ядерной доктрины Кремль опубликовал 19 ноября.

В Кремле заявляли, что изменения в ядерной доктрине, которые были озвучены диктатором, являются "определенным сигналом для недружественных стран". Также оккупанты выдали, что корректировка ядерного сдерживания происходит "с учетом элементов напряженности, которые складываются по периметру границ".

Во время представления измененной ядерной доктрины Путин заявил, что Россия таким образом реагирует на современную военно-политическую ситуацию. В частности, диктатор пожаловался на возникновение "новых источников военных угроз и рисков для России и союзников".

В новую доктрину были внесены два новых ключевых положения. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Также россияне в новой доктрине угрожают, что применение ядерного оружия будет рассматриваться уже при получении "достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении российской государственной границы". В документе говорится, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Напомним, на первом открытом заседании Постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября Путин заявил, что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнения" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики предупреждали, что Путин ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерным оружием теряют свою власть над западными чиновниками. Также предполагалось, что диктатор, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на предстоящее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

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