США не планируют менять ядерную политику в ответ на заявления России – Белый дом

Соединенные Штаты не намерены изменять свою ядерную политику в ответ на новую доктрину России, расширяющую условия использования ядерного оружия. Обновленный документ, подписанный кремлевским диктатором Владимиром Путиным, предусматривает расширение оснований для применения ядерного оружия.

Видео дня

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Белого дома, передает агентство Reuters. Вашингтон ожидал подобных действий со стороны Москвы, ведь Россия неоднократно заявляла о планах обновить свою ядерную политику. Однако в США это не считает основанием для корректировки собственной стратегии.

"Не наблюдая никаких изменений в ядерных силах России, мы не видим никаких причин корректировать наши собственные ядерные силы или доктрину в ответ на сегодняшние заявления России", – добавил представитель Совета нацбезопасности США.

Кроме ядерной риторики, в Белом доме обратили внимание на использование Россией военной помощи Северной Кореи в войне против Украины, назвавшейся там "значительной эскалацией".

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. Соответствующий указ главный военный преступник России подписал на 1000-й день полномасштабной войны против Украины.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину с тем, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине избивать вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".