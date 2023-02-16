''Очень мотивированы'': в Германии отметили успехи военных ВСУ в освоении комплексов Patriot

В Германии стремительно продвигаются тренировки военных Вооруженных сил Украины на зенитно-ракетных комплексах MIM-104 Patriot. Инструкторы поражены тем, что наши воины очень мотивированы и часто имеют опыт, поэтому обучение проходят быстрее, чем ожидалось.

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Такую оценку успехам украинских бойцов дало руководство немецкого Люфтваффе (Воздушные силы ФРГ. – Ред.). Об этом сообщило издание Handelsblatt.

"Обучение украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot в Германии идет быстрыми темпами. Украинцы очень мотивированы и часто уже имеют опыт в боевых действиях, так что это быстрее, чем ожидалось", – процитировало издание командующего немецким учебным объединением.

Отмечается, что курс по освоению ЗРК Patriot примерно для 70 воинов ВСУ длится около двух недель на полигоне Бундесвера. Место тренировок не разглашается из соображений безопасности.

Немецкие СМИ подчеркивают, что Patriot с фазированной антенной решеткой для перехвата цели является одной из самых современных систем ПВО в мире. Ее можно использовать для борьбы с авиацией врага, баллистическими и крылатыми ракетами.

"На расстоянии около 100 километров и до высоты 30 километров ракеты системы ПВО могут поражать цели в воображаемом раструбе вокруг позиции – в зависимости от используемой управляемой ракеты", – пишет Handelsblatt.

Издание напомнило, что вместе с США Германия согласилась предоставить Украине современную систему ПВО для защиты от российских атак, которые все чаще нацелены на гражданскую инфраструктуру страны.

Напомним: в начале февраля сообщалось, что группа украинских воинов уже прибыла в Германию для обучения по освоению "Патриотов". Параллельно и со значительным опережением графика воины ВСУ овладевают ЗРК Patriot также в США.

Подробнее о системе ПВО, которую называют одной из лучших в мире – читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, после заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля пять стран мира согласились предоставить Украине системы ПВО. В частности, такую военную помощь должны передать США, Германия, Нидерланды, Франция и Италия.

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