'Танковый кулак' для ВСУ: глава Пентагона перечислил страны, которые предоставят Украине Leopard и системы ПВО

Танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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А системы ПВО должны передать США, Германия и Нидерланды, а также Франция и Италия. Об этом во время заседания в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды совместно работают над передачей Украине танков" – рассказал Остин.

Он уточнил, что США, Германия и Нидерланды предоставят системы Patriot, а Франция и Италия – SAMP/T.

Глава Пентагона также добавил, что США, Чехия и Нидерланды передадут Киеву 90 танков Т-72.

"США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72", – сказал он.

Кроме того, по словам Остина, другие страны согласились помочь в снабжении боеприпасами.

Следует отметить, что во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники будут обсуждать предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: в частности, речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов, Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтгаус, которые 20 января побывали в Киеве, призвали США передать ВСУ баллистические ракеты ATACMS дальнего действия и истребители.

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