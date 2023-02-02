Украинские военные в США овладевают ЗРК Patriot со значительным опережением графика, – военный атташе

Украинские военные в США овладевают зенитно-ракетными комплексами Patriot со значительным опережением графика. Ожидается, что их тренировки закончатся уже через несколько недель.

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Об этом атташе по обороне Украины в США Борис Кременецкий рассказал украинской службе "Голоса Америки". По его словам, защитники Украины прибыли в Америку почти месяц назад.

В Пентагоне тогда сообщили, что их обучение работе с новой системой ПВО продлится несколько месяцев. Однако, как отметил Кременецкий, эти сроки сократились благодаря опыту украинских военных.

Сейчас украинцев тренируют на военной базе в Оклахоме, где проходят обучение американские специалисты.

"Специалисты, которых мы направили, имеют опыт работы с системами ПВО, конечно, не Patriot, с другими системами, но они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно обучать", – объяснил он.

Кременецкий добавил, что защитники, которые сейчас проходят обучение, не только сами быстро учатся, а по возвращении домой смогут стать инструкторами для других военных.

Он также подчеркнул, что ЗРК Patriot значительно усилит возможности противовоздушной обороны, особенно в борьбе с баллистическими ракетами.

"Конечно, одной системы, которую мы получаем, недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы получить еще, мы готовы, у нас есть специалисты, которых мы готовы прислать еще на обучение", – резюмировал Кременецкий.

Напомним, в конце 2022 г. США подтвердили передачу Украине зенитной ракетной системы MIM-104 Patriot, которая усилит противоракетную оборону нашей страны. Речь идет об одной батарее ЗРК, вопрос же о дополнительных пока не поднимается, поскольку сейчас важнее обучение украинских воинов руководить ими.

Самолет с примерно сотней украинских военных 16 января приземлился в аэропорту Форт Силл, штат Оклахома, США. Защитники Украины прибыли на американскую военную базу для начала обучения на системах противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL, развертывание в Украине систем противовоздушной обороны Patriot ожидается в максимально сжатые сроки. В настоящее время уже началась подготовка к передаче этого вооружения нашей стране. Также украинские власти продолжают работать над тем, чтобы армия получила новые образцы вооружения в 2023 году.

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