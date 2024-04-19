Обвинял Украину в 'перевороте 2014 года': в парламенте Греции поставили на место пророссийского депутата

В Греции депутат парламента от Коммунистической партии Яннис Гиокас во время заседания специальной комиссии выступил с прокремлевскими нарративами относительно войны в Украине. В духе российской пропаганды он обвинил Киев в "перевороте 2014 года" и деятельности "нацистов", однако пророссийского депутата быстро поставили на место и он был вынужден покинуть зал заседаний.

Об инциденте сообщили греческие СМИ. Как отмечается, Гиокас вместо обсуждения положения украинцев греческого происхождения на востоке Украины, подвергшемся агрессии РФ, обвинил Украину в якобы "перевороте 2014 года", деятельности "нацистских банд" и набросился с критикой на президента Владимира Зеленского.

Присутствовавший на заседании почетный консул Греции в Херсоне Пантелис Бумбурас прервал пророссийского депутата, указав на откровенную ложь и спросив, "кто ему платит за распространение таких нарративов?"

В ответ Гиокас стал кричать и требовать поддержки со стороны главы комитета. Однако тот поддержал Бумбураса и призвал Гиокаса не конфликтовать с гостями парламента.

В конце концов, не в состоянии больше отстаивать московскую пропаганду, Гиокас покинул зал заседаний.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины поддерживали и продолжают поддерживать Украину, и, несмотря на прочные культурные и религиозные связи с РФ, "решительно выступают против кремлевского режима".

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