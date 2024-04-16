"Преданны поддержке Украины": премьер Греции ответил на слухи о передаче ВСУ самолетов F-16

Греция поддерживала и продолжаем поддерживать Украину. Однако появившаяся в СМИ информация, якобы о передаче Украине самолеты F-16, не соответствует действительности.

Об этом премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. По этому словам, он обязался продолжать поддерживать Украину по мере возможностей, не ставя под угрозу способность Греции защищать себя.

По его словам, Греция – страна, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. Она всегда была на правильной стороне истории.

"Так происходит сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения", – отметил греческий премьер.

Мицотакис заметил, что Греция, несмотря на прочные культурные и религиозные связи с Россией, но "решительно выступает против кремлевского режима".

Также глава греческого правительства напомнил, что Греция поставила "значительное количество 155-мм снарядов, что особенно важно, поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой боеприпасов".

Как добавил Мицотакис, Афины постоянно рассматривают возможность усиления военной поддержки для Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Греции рассматривает возможность передачи Украине около 32 истребителей F-16. Однако для этого необходимо одобрение Франции.

Следует отметить, что истребители F-16, которые в скором времени должна получить Украина, нужны нашей стране для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 может дать ей шанс.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Поначалу прибудут самолеты от Дании.

Тем временем стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую лётную подготовку на F-16 под руководством инструкторов по британским Королевским ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

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