У Путина заявили, что готовятся к отключению Visa и MasterCard в России из-за новых санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках введения новых санкций. В связи с этим РФ уже разрабатывает модели отказа от западных платежных систем.

Как сообщает Интерфакс, об этом Песков заявил во время общения с журналистами. "Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств... Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", – сказал Песков.

Чтобы минимизировать риски, в РФ пытаются создать свои аналоги платежных систем, которые могли бы заменить Visa и MasterCard в случае их запрета.

"Этот процесс происходит. Вы знаете, что постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться", – добавил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.