Нові санкції США проти Росії зачеплять дипломатів – ЗМІ
США готують новий пакет санкцій проти РФ, який зачепить близько 10 російських представників і дипломатів, а також 20 юридичних осіб.
Як пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, не виключено, що США оголосять про висилку дипломатів із країни.
Про нові заходи може бути оголошено вже в четвер.
Санкції вводяться у відповідь на "передбачувані неправомірні дії", включаючи злом SolarWinds і спроби зірвати вибори в США.
Раніше в телефонній розмові глава Білого дому Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна, що США будуть захищати свої інтереси.
Видання Politico відзначає, що в новий список санкцій не ввійдуть обмеження щодо газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія може бути від'єднана від платіжних систем Visa і MasterCard у межах запровадження нових санкцій. У зв'язку з цим РФ вже розробляє моделі відмови від західних платіжних систем.
Раніше Польща виступила за введення додаткових санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації через ситуацію в Україні.